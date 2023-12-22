NIKE 調降營收展望 供應鏈臉綠、豐泰重摔

耐吉（NIKE）宣布調降營收展望，同時未來三年將透過裁員和簡化產品種類，削減大約20億美元成本的計畫，不過，也提到如今庫存狀況大為改觀，本季庫存下降14%到80億美元。法人表示，NIKE 雖下調全年營收指引，但庫存健康對供應鏈訂單有利，不過，仍須留意歐美消費者審慎的消費力會對成長力道產生打折效應。

耐吉調降營收展望消息面今（22）日影響相關概念股股價，其中又以製鞋股較受影響，包括豐泰（9910）股價開低走低，盤中股價來到170元，跌幅超過4%，鞋材股百和（9938）盤中來到57.8元，跌幅超過2%，寶成（9904）午盤後股價也翻黑。成衣族群中的 NIKE 概念股包括東隆興（4401）盤中股價來到24.3元，跌幅超過2%，儒鴻（1476）盤中來到543元，跌幅達2%。

法人表示，耐吉調降營收展望反映宏觀經濟的不理想，以及美元走強等現象，不過，現階段供應鏈對明年訂單展望普遍持保持正向，以鞋業來看成長性溫合，估可達個位數成長。主要是歷經今年訂單調整，基期相對低，有助明年營運回溫，重返成長軌道。

至於成衣業目前看來，長單比重逐步增加，且成衣廠訂單能見度已達明年上半年，將呈逐步復甦態勢。