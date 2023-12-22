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聯發科（2454）今年配息24.6也太少？ 專家改「半年配」了：算是年前大紅包

聯合新聞網／ 艾蜜莉
聯發科。 （聯合報系資料庫）
聯發科。 （聯合報系資料庫）

朋友20日看到新聞，說聯發科（2454）今年配息24.6元，怎麼配這麼少...

看到的時候被嚇到，其實聯發科從今年中股東會就有說要改半年配息，然後這次是第一次實行半年度的配息，預計在明年一月發放，算是農曆春節前的大紅包啦！

現在很多公司的配息頻率都趨向縮短，對我們來說是不錯的，畢竟越早拿到現金可以越早使用，只是聯發科現在股價在昂貴價以上，如果要繼續再投入的話，可以領到現金後馬上買進嗎？

當然有些大大會選擇直接買進，馬上累積股數，繼續參與聯發科的發展，不過有大大會擔心買太貴，這時候也可以把錢分批存到定存，等股價光譜來到便宜區間或是自己設定的加碼價格，到了再來投入也不錯，因為有賺錢，資金的運用都算是很彈性的。

20日早上也有2個網友大大誤會聯發科轉半年配息，所以趕快發文幫忙提醒一下

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2454聯發科

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