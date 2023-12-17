印尼廠加持 成衣雙雄業績添柴火

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

美中貿易戰加上疫後供應鏈短鏈趨勢，為配合品牌客戶策略調整，成衣雙雄加速南進腳步，配合印尼廠新產能開出，儒鴻、聚陽明年營收成長可期。

聚陽表示，避免中美貿易戰風險，品牌商正尋找中國大陸以外產能；成衣代工大者恆大趨勢確定，因為品牌商信賴大型供應商穩定的財務能力與分散的產區布局，服飾業者為改善存貨管理希望供應鏈流程縮短，都有助大型成衣代工廠取得更多訂單。

聚陽指出，歐美服飾品牌客戶持續轉移訂單，東南亞採購明顯增加，目前公司九成產能都在東南亞，印尼新廠會是第4季與明年營運成長主要貢獻來源。聚陽印尼新廠規劃六座廠，全數開出有160條產線，其中80條產線已被日系客人包下，目標至今年底全數開出。

聚陽透露，擴產方針是平均每年產能增加7至8%，之前擴產重心放在孟加拉廠、印尼廠，現在也加入越南廠，預估明年產能會增加10%。

針對2024年擴產計畫，儒鴻表示，布料明年不會擴產，成衣部分主要放在印尼新廠。目前印尼成衣新廠已開出三條產線，希望農曆過年前再開出九到十條，明年要將剩餘的50~60條全數開出，並希望明年第3季後印尼廠可轉虧為盈。

對於東南亞國家陸續傳出缺工問題，儒鴻表示很早就開始進行智慧化生產，透過AI提升生產效率。像越南廠目前透過自動化設備，嘗試用三分之二人力來達成100%效率，若能成功，未來可節省三分之一人力。

印尼 東南亞 聚陽

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