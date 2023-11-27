六大金控 喊明年配息更多

上市金控業獲利旺，有十家金控業者累計前十月獲利已賺贏去年全年。市場關注明年股利政策，對此，富邦金、國泰金、中信金、永豐金、華南金、台新金等六大金控皆表示，將有望更上層樓。

去年防疫險風暴造成多家金控旗下產險大虧，拖累金控獲利，如今走出理賠風暴，多家金控繳出亮眼的成績單，14家上市金控累計前十月整體金控稅後純益達3,646.8億元，年增率10.6%，並有十家金控累計獲利已超越去年一整年。

富邦金目前穩坐金控每股獲利王，總經理韓蔚廷於法說會上指出，截至今年第3季底，帳上還有2,000億元的未分配盈餘，因此，明年股利發放不成問題、也不用動用老本配息，而在考慮業務發展、子公司上繳盈餘等情況下，「若今年獲利狀況優於去年，明年配息確實可能會比今年來得高」。 圖／經濟日報提供

國泰金今年動用資本公積發放普通股現金股息每股0.9元，對於明年是否有機會在不動用資本公積前提下發放現金股利，國泰金強調，近兩年資本市場波動劇烈，除已實現獲利，目前今年國壽資產重分類的未實現損益與其他權益變動數合併為正數，不需額外增提特別盈餘、尚不會影響今年獲利分派，但股利政策仍須看全年獲利，希望能提報最好的股利政策以符合股東期許。

中信金今年前三季累計稅後純益為485.86億元，較去年全年同期成長51%，創下歷史同期新高，中信金表示，股利原則上應可比去年好，但金控仍希望能維持穩定的股利政策，屆時要參考投資者期望及同業的狀況，並由董事會通過才能定案。

永豐金則指出，今年獲利創歷史新高機率持續攀高，截至目前獲利已超越去年全年，且永豐金一直都有可分配的保留盈餘和可分配盈餘，不會考慮到資本公積配息，若今年獲利創新高，相信股利發放一定能再成長。

華南金也於法說會中提到，財報中跟配息相關的「其他權益」今年第3季較去年底回升，將可沖回，若不用再額外提存，今年可分配盈餘將比去年正常，樂觀看待配息。

台新金同樣「樂觀看待」明年的股利政策，主要原因為台新今年獲利狀況佳，且併購保德信人壽產生的廉價購買利益還剩39億元左右，必要時可增加配股能力，加上去年未實現損失部位縮小，都有助明年股利發放。