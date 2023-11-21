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買豐藝（6189）獲利賣掉剩三張…竟獲利868％！ 她：買進定期投入之後忘了它
看到這樣的成本你就完全不會有賣股的念頭
好多、好多年前我投資豐藝（6189），印象中本來約投資7張...
好些年前看到帳上獲利達到滿足點，印象中我賣出3張，獲利幾萬元，當時覺得好開心喔！
前幾年看到成本降到15元多，很滿意帳上的獲利，我又再賣出一張，想說：「嗯！賣出這張後，再拿錢去換別的股票」。
結果賣出後，也沒有再買進其他股票，反而是後來沒賣的這三張，創造獲利868%的紀錄。
我本來還想說有沒有看錯，沒錯，現在一張成本只有5.77元；前不久還有人借豐藝股票，這支小金雞讓我小賺吃滷蛋的錢。
我在投資股票、ETF的路上，就跟一般投資朋友一樣，也會遇到各式的誘惑，但當看到帳上成本只有5塊多時，就完全就不會有想賣股的念頭了！
所以存股最好的方法，應該是買了好股、定期投入，然後忘了它。
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