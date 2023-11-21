快訊

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

「竹科嬰兒潮」紅利快沒了？新竹缺學校也缺學生 少子化危機逼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買豐藝（6189）獲利賣掉剩三張…竟獲利868％！ 她：買進定期投入之後忘了它

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

看到這樣的成本你就完全不會有賣股的念頭

好多、好多年前我投資豐藝（6189），印象中本來約投資7張...

好些年前看到帳上獲利達到滿足點，印象中我賣出3張，獲利幾萬元，當時覺得好開心喔！

前幾年看到成本降到15元多，很滿意帳上的獲利，我又再賣出一張，想說：「嗯！賣出這張後，再拿錢去換別的股票」。

結果賣出後，也沒有再買進其他股票，反而是後來沒賣的這三張，創造獲利868%的紀錄。

我本來還想說有沒有看錯，沒錯，現在一張成本只有5.77元；前不久還有人借豐藝股票，這支小金雞讓我小賺吃滷蛋的錢。

我在投資股票、ETF的路上，就跟一般投資朋友一樣，也會遇到各式的誘惑，但當看到帳上成本只有5塊多時，就完全就不會有想賣股的念頭了！

所以存股最好的方法，應該是買了好股、定期投入，然後忘了它

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

豐藝電子 ETF 存股 借券

延伸閱讀

91歲長者在養老院一晚上拉56次…家人簽名走流程後不聞不問！ 她嘆：有錢又怎麼樣

父親將遺產中「股票、房產」個別給二位兒子…法院竟判要平分？ 律師曝原因：即使錄影也沒用

靠00929年收破百萬「月領100K」要幾張？ 他：被動加薪一萬成本約161萬

00929、00919、00878、0056…10檔高股息ETF便宜價公開！ 專家：一張表格全算給你看

相關新聞

買豐藝（6189）獲利賣掉剩三張…竟獲利868％！ 她：買進定期投入之後忘了它

好些年前看到帳上獲利達到滿足點，印象中我賣出3張，獲利幾萬元，當時覺得好開心喔！

華懋掛牌蜜月熱、早盤大漲逾90% 高點賣股現賺6.5萬

華懋（5292）今（21）日掛牌上市，每股承銷價68元，早盤以114元開出，上漲46元，漲幅67.64%，股價一度衝高至...

大同、東元 衝能源事業

國內老牌家電廠大同（2371）、東元搶攻減碳商機，積極轉型布局能源事業。大同董事長王光祥表示，對內訂定公司淨零碳排路徑，...

台塑化、台塑 後市看俏

油價上攻，激勵最大宗石化基本原料乙烯報價平穩，將有望吸引下游泛用樹脂加工業回補庫存，挹注上下游供應商包括台塑化（6505...

廢鋼成本降 豐興、威致樂

豐興（2015）昨（20）日廢鋼、鋼筋、型鋼新價都平盤，由於新台幣匯率近期強勢，電爐煉鋼廠海外採購廢鋼得心應手，廢鋼成本...

車王電、鴻華先進、東元 今法說

臺灣證券交易所近兩日舉辦「電動車產業鏈」主題式業績發表會及產業講座，昨（20）日由智伸科（4551）打頭陣，並有專題演講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。