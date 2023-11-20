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寶成（9904）獲利10％以上趕緊賣…因今年獲利衰退？ 專家：通路銷售量有回溫

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

寶成賺10%以上可以開始賣了嗎？

上禮拜很多股票都漲上來，，看到大家陸續獲利了結並分享自己的戰果，真的很為他們感到開心；這就是價值投資的「正和遊戲」性質，每個人都能夠一起賺到錢。

而前一陣子我有買寶成（9904），股價跟著漲到股價光譜的昂貴區間了，大大們想知道我什麼時候會賣？

我個人會想等31.x元再賣，這樣才符合我的規劃，不過要是有買得比我便宜（我的投資日誌有記錄我買的價格），又或是在股價光譜的綠色區間有買到，按照小資翻倍存股策略的方式，昂貴區間開始慢慢賣也很不錯。

也有大大很體貼的提醒我說，還是要小心寶成今年獲利衰退，不趁現在趕快賣，可能股價之後又跌了，我有做好準備，不用為我感到擔心啦！

從寶成Q3的財報來看，雖然獲利衰退大約3成，但今年產業變數多，影響寶成整體獲利不會太好，算是可以預期的，而這部分可以再拆成製造端和通路端來看，主要衰退的是製造端，因為通膨、終端需求的問題，前3季營收衰退約16%；通路端則是在營運地區景氣復甦下，銷售量有慢慢回溫，前3季營收是呈現成長6.6%。

通路端的毛利率比製鞋端更好，所以通路端是寶成最近努力發展的方向，如果通路端的營收占比能夠穩定增長，長期對毛利率或是獲利都是好的。

整體來看，明年產業雖然也不至於太樂觀，但美國升息力道已經放緩，再加上庫存水準也慢慢降到正常水準，要是這波沒有到達我的賣點，之後股價又下跌也沒關係，就慢慢抱著，一邊領股息等它跟著環境轉好就好，我不會因為預期或是害怕股價又下跌就慌張賣股票，我會耐心等股價達成我給它設定好的賣出條件，再按照紀律來賣出，心理有個準則，長期執行才不會因為心情而打亂投資的節奏。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

通膨 庫存 寶成

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