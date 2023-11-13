14家金控十月EPS出爐！ 專家：國泰金（2882）較去年同期轉為正成長並拿下單月寶座
14家金控的10月自結EPS已經出爐，詳細如下：
華南金，10月0.10元，累計1.34元
富邦金，10月0.31元，累計5.25元
國泰金，10月0.40元，累計4.18元
開發金，10月0.07元，累計1.12元
玉山金，10月0.13元，累計1.17元
元大金，10月0.10元，累計1.95元
兆豐金，10月0.13元，累計2.05元
台新金，10月0.05元，累計0.90元
新光金，10月-0.11元，累計-0.16元
國票金，10月0.02元，累計0.48元
永豐金，10月0.09元，累計1.38元
中信金，10月0.25元，累計2.69元
第一金，10月0.08元，累計1.48元
合庫金，10月0.07元，累計1.06元
這個月國泰金相較於去年同期而言，EPS已經轉為正成長，而且拿下單月EPS的寶座王。
可憐的新光金，10個月裡面有6個月虧損，到現在整體來說比去年更慘。
其他的日後再慢慢整理啦！
因為不是每家金控都會自結單月EPS，而且之後公司季報還是有可能做整體的微調修改，大家應以季報公佈的數據為準。然而本表格皆為了方便觀察每個月的EPS變化，是以「這個月的累計EPS」減去「上個月的累計EPS」，得出「這個月單月的EPS」，因此有可能在公司總體調整下而有所誤差，一切以公司公佈為準。
◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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