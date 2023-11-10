富邦媒、寶雅10月營收 雙創同期新高

電商和百貨股雙雄營收齊報喜，電商龍頭富邦媒（8454）和美妝雜貨通路龍頭寶雅（5904）今（10）日公告10月營收，雙創歷史同期新高；富邦媒10月營收79.4億元、年增3.1%，寶雅10月營收19.1億元、年增15.1%。

法人分析，富邦媒但因營收規模已大，整體成長率要回到10%以上，具挑戰性；不過寶雅積極展店，今年全年獲利有望年增21.4%。

富邦媒今年前十個月營收約843.5億元，年增6.3%，營運續創同期新高。

富邦媒旗下通路包含購物網、電視購物及型錄。富邦媒表示，今年10月營運亮點其一，來自專櫃美妝周年慶助攻，活動集結超過3,000大知名美妝品牌、破10萬件人氣商品優惠，推升專櫃保養品買氣。

另外，解封後餐飲商機續熱，加上年末聚餐需求的預期心理，購物網與餐飲飯店品牌，攜手推出活動受到消費者青睞，帶動連鎖餐廳、五星飯店與連鎖速食票券的銷售；而iPhone 15熱潮持續延燒，也有不錯的銷售表現。

法人分析，富邦媒B2C業務具備產品齊全、物流運送快速，以及商品價格具競爭力優勢，但因營收規模已大，整體成長率要回到10%以上，具挑戰性。

寶雅今年前十個月累計營收為183.5億元，年增14.7%，截至今年10月底為止，全國共有345間寶雅、34間寶家；寶雅也將持續展店，藉由新美妝店及店中店型，深化美妝及居家品類，並加速數位布局。

法人指出，寶雅旗下寶家持續調整店型，包括今年9月改裝的兩間店中店已開幕，雖較快展店速度產生部分費用；不過在店數增加且營收規模擴大下，仍可望推升獲利。