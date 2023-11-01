統一超財報／今年前三季 EPS 8.09元 創同期第二高

中國日前針對富士康進行查稅，全球代工龍頭鴻海（2317）股價遭受波及，30日甚至創下2021年1月以來新低價位。不過有分析師認為，中長線本益比不到10倍的鴻海具投資價值，手上持股也不必殺出，且百元以下都是好買點。PTT網友卻不買單，紛紛直呼「我OK，你先買！」不少人認為，至少要等股價八折、約60-80元左右再考慮買進比較適合。

2023-11-01 07:28