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統一超財報／今年前三季 EPS 8.09元 創同期第二高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」風味飲再進化。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」風味飲再進化。圖／7-ELEVEN提供

統一超（2912）今（1）日公告今年前三季財報，稅後純益為84.1億元，年增15.01%，每股稅後純益（EPS）為8.09元，創下歷史同期第二高紀錄；第3季單季稅後純益30.3億元，年增12.8%，EPS為2.92元，獲利與EPS雙創近六年新高。

統一超今年前三季主要受惠於台灣7-ELEVEN，及轉投資事業包括菲律賓7-11、台灣星巴克、上海7-11、康是美等均表現亮眼，有效挹注營收。

統一超指出，迎接第4季，把握秋冬換季、網購節、萬聖節、耶誕節、跨年等節慶節令活動，7-11將持續整合線上線下、集團內外資源，推出話題商品與服務，第4季有望展現強勁營運實力。

台灣7-11今年第3季穩健展店、店數已突破6,800店，單季營收衝破800億元，創下歷史新猷。在數位會員經營方面，藉由會員、點數、支付三大經營要素深耕OPEN POINT生態圈，第3季會員交易金額更創歷史新高、以雙位數躍進。

鮮食經營以品牌、複合、在地三大策略，帶動相關類別業績成長超過1成。深耕星級饗宴、Ohlala、御料小館、天素地蔬等自有品牌，邀請星級主廚監製、聯名話題品牌、掀起Y2K懷舊復古風等差異化作法研發豐富商品，更以品牌主題陳列營造選物專區、便利顧客選購。

因應商圈需求強化複合店服務，包含星級饗宴-滷味、原賞熱壓土司、哈燒專櫃、Semeur聖娜、Mister Donut多拿滋等，多元服務開創門市銷售機會。

咖啡事業經營，串聯通路線上線下優勢，開創24小時現做飲品市場。最長銷的CITY CAFE因應夏季冰飲需求強化特大杯冰飲結構，更率超商通路之先首推雞尾酒風味氣泡咖啡、攜手法國時尚品牌推出限量飲品；CITY TEA開發話題爆品吸引年輕客層。今年起率零售通路之先引進三豆槽全新咖啡設備，擴大導入店數和CITY系列產品選擇，帶動相關類別業績成長超過1成。

台灣7-11商品與服務持續創新生活話題，帶動相關類別業績成長1~3成。把握酷暑商機，藉由話題商品思樂冰、霜淇淋與COLD STONE複合店打造業界最完整的現做冰品服務平台，已有近800店提供相關服務。

咖啡 EPS

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