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中信金（2891）股價太委屈了！ 他：這麼會賺錢跟別家金控一比怎樣都不合理

聯合新聞網／ 我是棒棒
中信金（2891）。聯合報系資料照
中信金（2891）。聯合報系資料照

編按：本內容的撰文者，最初文章發行時間為9月24日。

14家金控1-8月的營收目前都已出爐，有幾家民營金控，將會是我開始觀察甚至是布局的名單，其中之一就是中信金。

中信金控整體獲利的關鍵在於台灣人壽，今年第一季因受新臺幣升值及投資處分收益減少，去年受到巨額防疫險理賠因素拖累呈現虧損，台灣人壽首季仍虧損8.8億元，較去年同期衰退。但是在第二季，隨著股市反彈帶來了資本利得，又適逢除權息所帶來的股利入賬，加上新台幣匯率貶值帶來匯兌利益，台灣人壽在第2季已經轉虧為盈。

大爆賺！中信金前8月獲利較去年同期，成長了36.1%

就前8月累積EPS分布來看，較去年同期的相比，成長了36.1%，也贏過前年同期，成長了5.6%。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理
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若把9-12月剩下的營收，置入2021年9-12月的歷史數據推估，2023年的營收可望達到2.85，跟去年比簡直是跳躍性成長，且恢復到前年水準。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理
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太委屈！跟其他家金控比，股價怎麼比都不合理

對於中信金，個人已經進場啟動賺價差實驗中。就目前的股價來說，我把股價差不多的玉山金、元大金、合庫金和第一金抓出來比較，可以發現中信金的CP值勝出！

觀察玉山金，前8個月EPS才0.91，中信金幾乎是它的1.5倍；最誇張的是兆豐金，股價37.8，但EPS是1.79，卻大贏中信金，但股價卻輸給兆豐金一大截，這怎麼了？不比較還好，一比較誰的CP值高不就出來了嗎？

所以我分別在股價23.25元和24.25元時，進場小買，預計放到農曆過年前再來收割，到時候再來分享我是賺還是賠，風險評估過，我願意承擔。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理
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個人研究心得：存股不划算、還不如波段價差

若套牢了，大不了就領息，領個1-2年解套時，也會賺到價差

中信金歷年所發的股利都不是很大方，且高低股價落差範圍大，存股是不划算的，賺價差還比較實在。

原先我是設定20元以下再進場撿便宜，但隨著上半年表現獲利亮眼，股價卻跟不上營收飆漲，代表價差的空間已經浮現，若之後股價掉到20元以下，當然要撿，反正領息沒差，若一直漲，那就等到滿意的價位再賣掉賺取價差。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 2884玉山金 2886兆豐金 金融股 股息

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