國泰金跌破40、開發金股價對半砍、臺企銀免10元…股災時貪婪就輕鬆獲利40％以上！

2020年疫情期間美國大降息，埋下了往日通膨的種子，2022年俄烏戰爭不幸開打，導致美國通膨嚴重惡化，不得不採取激烈升息的手段，2022年一口氣升息17碼(1碼為0.25%)；雪上加霜的是國內壽險為主的金控，都遭逢防疫保單的嚴重虧損，股價也跟著大跌一波！但是平心而論，美國升息17碼跟防疫保單虧損，都可以算是一次性的利空，反而提供低價進場的時間點。

2022年11月，我看著國泰金(2882)股價跌破40元，開發金(2883)股價將近腰斬，就進場撿便宜，我知道壽險金控的獲利呈現景氣循環，要買在獲利差(升息時)，然後賣在獲利好(降息時)，賺價差遠勝過放著領股利。

2021年9月多，我預估美國即將在2022年升息，當時台企銀(2834)的股淨比僅0.7倍，便在10塊錢以下買進，然後持續加碼，到2023年的報酬率超過40%。

北部有一位營業員跟我說，他有一位客戶在2016年初趁股價便宜時買進3000張第一金的股票。2016年初遭逢股災，第一金的股價跌到15元之下，他也相信我書中講的「官股金控不可能倒閉」，因此趁股災導致股價打折大拍賣，勇敢買進3000張，也因此賺到數千萬元的利潤。

同樣身為金融股，有著不同的獲利主軸，例如壽險、銀行、證券、租賃…，會有不同的投資策略，只要懂得觀察事件，便能找到撿便宜的好時機。

投資就該「買便宜」，股災，其實是財神爺來敲門；如果想從股市賺大錢，「撿便宜」正是最大的關鍵。

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