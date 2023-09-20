緯創跌破百元！他酸買在150以上得隔代沖 最新「有戲」標的曝

19日台股開低、震盪走低，收盤指數16,636.32點，下跌61.92點、跌幅0.37%，成交金額2,783.91億元。AI族群如緯創等則呈弱勢族群。PTT網友討論，緯創跌破百元，狠酸「買在150以上可能要隔代沖了」。他也表示，目前股期最熱第一為華期，直呼「也許有戲」。

一名網友在PTT發文表示，緯創股價跌破百元，他表示，緯創「毛利鳥不拉機大約6%，eps今年不知道能不能賺3元，能炒到161.5、PE快50倍，買在150以上可能要隔代沖了」。

他表示，近半年來緯創一直是股期最熱門第一名，現在已經退燒到第三名，反而是華通上升至第一名，「看起來也許有戲」。

其他人紛紛留言「抄底了啦，嘎死空軍」、「彎腰撿鑽石囉」、「慘戶一直接刀一直爽」、「好險100沒買到」、「本就不值，不過市場說了算」、「本來是殖利率高的好存股，飆股以後反而變垃圾了」、「市場說的算，緯創明年至少有95塊的底」、「停損文還沒出來，還早」、「那就等他回到30再存囉」、「今年有買到95就該偷笑了」。

還有人留言「買進是看未來，95鋼底」、「買在160的跟台積電688，我看台積電比較會解套喔」、「沒什麼大戶了，剩散戶亂搞，怎拉抬？」、「短期內跌回40是不可能的，就跟漲回160一樣不可能」、「本益比太高恢復正常吧」、「此文一出，馬上開漲」、「空軍都給我動起來」、「別人恐懼我貪婪，無限攤平之術」、「這星期90有守、下星期80有守，回30就好笑了」。