材料-KY認購「價格門檻高」很好抽？網笑天真：這檔股66萬、中獎率0.15％

材料-KY（4763）辦理現金增資，每股承銷價531元，將自8月10~14日辦理公開申購，8月16日抽籤，抽中1張可望賺進36.8萬元，報酬率69.3%。網友試算每張股票價格約50萬元，因價高而自認「中籤率應該很高」，卻被其他人吐槽「台灣人很有錢，看那價差就知道一堆人搶抽」，還有人舉例嘉澤股價66萬中籤率也才0.15%。

材料-KY為改善財務結構辦理現金增資，發行新股400萬股，每股面額10元，每股發行價格531元；若順利完成，將可募集21.24億元；公開申購將自8月10日展開，承銷張數340張，預計8月16日抽籤，8月24日撥券。

一名網友在論壇Dcard發文表示，由於一張股票要價50餘萬元，他猜測申購人數不多，因此直呼「這張股票中籤率應該很高吧？」

其他人卻吐槽留言「你想多了，看到那價差就知道一定一堆人搶著抽」、「531塊，這數字你以為會較少人可以接受的嗎？那你就錯了！台灣什麼沒有，就是錢很多」、「你不知道迪卡很多500萬甚至1000萬的有錢人嗎？」、「你po文就更不會中了，動點腦」。

還有人留言「存款沒5、60萬現金的人很少吧」、「抽到跌個到600多也有十萬，何況材料的財報那麼牛，借錢也來抽好不好」、「材料是真的強，但就是賺不健康的錢，暫時用不到錢就去申購吧」、「50萬一堆人抽，台灣人存蓄超高」、「跟你保證絕對高不過1%，甚至0.5都有困難」、「才340張，一定超難抽」。不過也有人說「我真的抽不起」。

另外有人舉例「上次嘉澤66萬還是很多人抽」、「3533嘉澤今年3月抽，承銷價660，中獎機率才0.15%」、「嘉澤抽中放到現在都還大賺，今天又開始起漲了」。