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0056月領10萬股息…需多少資金？ 她整理出月領圖表：每月領一萬要投入近兩百萬

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。 圖／報系資料庫
台股示意圖。 圖／報系資料庫

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，元大高股息（0056）前陣子宣布改制季配息、納入收益平準金，今年更搭上AI火箭報酬率衝破雲霄，對90多萬存股族來說，總期待著有天能靠股利實現財富自由生活，如果以月領10萬元為目標，該怎麼做才能實現呢？

以下為影音內容：

0056今年漲幅超過44％，國泰永續高股息（00878）繳出破39％的成績，遠遠甩開大盤含息的23.71％，績效絕對是飆股，且是非常飆那種（截止至7月21日淨值報酬率）。

恐怖的漲勢，讓投資人坐不住，本來只想安穩領股息，結果意外搭上AI火箭，讓心中的小惡魔和小天使開始拔河，這陣子網路討論區和新聞上的熱門話題，變成「00878、0056狂漲該先賣嗎？價差等於N年的股息還要存嗎？」

當然，對於真正熱愛存高股息ETF的存股族來說，眼中看到的應該只有張數，中間股價高低起伏只是過程，能累積到月領5、6、7、8萬元或者更大的數目，爽爽退休才是終極目標。

存0056月領10萬

0056是台灣第一檔檔的高股息ETF，過去超長時間的人氣王，儘管今年被00878超車，依然有著91.9萬受益人，2357億元規模（截止至7月21日），前陣子一舉宣布改制季配息，納入受益平準金機制，果真關注度大增，加上近來優異的績效，看來2大高股息的對決新篇章才要開始。

把0056從2007年12月26號掛牌起的股價全找出來，截至7月21號，0056歷史最高價格是36.17元，出現在2021年4月，而這波AI狂潮看起來很快會刷新紀錄；歷史最低價是12.82元，出現在2008年11月，金融海嘯的衝擊讓股價幾乎腰斬（對比發行價）。

不過相信多數投資人都不是天選之人，沒那麼厲害能精準買在最低點，也沒那麼倒楣在最貴時all in，所以看平均價為比較合理，只是0056上市超過15年半，經歷久遠時間發展，近年股價比早期高了不少，畢竟長期趨勢來看績效是正報酬，價格是上漲的；所以改統計2019年至今，超過1100個交易日，平均股價會是約29.46元

再來是現金股利，0056前4年分別配2.1元（2022）、1.8元（2021）、1.6元（2020）、1.8元（2019），現在改成季配息，第一次開獎是1元，今天只會發2次，穩定的話那全年2元並不意外。

綜合這幾年記錄，就用1.8元到2原來估算應該合理，平均來看會是1.86元

把高股息存股族最關心的月領金額，放最左邊，想靠股利每月替自己加薪，靠股利提早退休享受人生，可以對照需要多少張，又要投入多少資金。

對熱愛0056的朋友來說，可以當成放在心裡努力的目標，畢竟光是入門的平均月領1萬元，就要投入快200萬，達成最理想的月領10萬元，那得存到646張，拿出超過1900萬元的資金，這肯定會是一段漫長的旅程。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 季配息

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