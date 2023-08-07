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大樹除權行情暖身 法人估第2季 EPS 站上2元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大樹（6469）將在8月11日進行除權交易，每股預計發放2.28股票股利，今（7）日股價為即將到來的除權行情預作暖身，盤中股價來到410元，漲幅3.6%。法人表示，大樹受惠持續展店效益，加上要高毛利率的保健藥品營收比重提高，推升營運表現，估第2季每股純益將站上2元。

大樹日前股東會通過每股配息4.7元、配股2.28元，其中，除息交易日為7月5日，除息首日即完成填息，本周五即將進行除權。

大樹今年在海外布局持續有新進展，除了與日本 Sugi 藥局海外發展計畫逐步開展，將聯合雙方藥妝通路及品類複合經驗，提供海外市場轉型需求。在馬來西亞方面，則以代理方式引進台灣商品至當地線上、線下販售，未來並將持續擴大產品線。其中，與保健食品廠晨暉生技（1271）首款紅麴錠劑產品預計下半年在當地上市銷售。

在中國大陸市場方面，則以授權加盟的方式，預計與大陸前百大藥店合作。據悉，將引入大樹現有的經營模式改造當地店面，第一階段計畫開出10間示範店，公司表示，大陸市場尚未有絕對領導品牌出現，而大樹進入當地市場則有同文同種優勢，可減少溝通難度及文化差異。

法人表示，大樹海外拓展帶來的經營效益，雖然初期對營運貢獻程度尚低，但有助啟動下一個五年成長動能，尤其大陸醫療服務市場商機潛力大，是大樹極力發展的潛在目標市場。

除息

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