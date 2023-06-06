新光金（2888）上漲 投資人「急出清只賺8百」：不敢再碰了

金控股表現強勢，台股5日盤中再創1年來波段高點，終場收在16714.43點，上漲7.52點。其中金融股表現強勢，網友不解原因，直呼「一個升息各自解讀」。其他人則戲稱，「夏天到了，西瓜（指新光金）要收成了」，還有投資人終於出清手中40張新光金持股，僅賺進800元，坦言「不敢再碰西瓜」。

新光金（2888）經營權大戰可望和平落幕，5日股價跳空開高走高且成交量居冠，盤中交易量已突破15萬張、股價上漲6%至9.07元，國泰金、群益證、統一證、兆豐金、富邦金、聯邦銀等金融股盤中也上漲超過1.5%。

PTT網友不解好奇「金融股在幹嘛？」他表示，無法理解金融股上漲的原因，擔心自己「是不是錯過什麼了？還是有人偷看美國的答案？」他提及，業界盛傳「繼續升息下去會導致股價一路下修」，如今卻反而上漲，直言是「一個升息各自解讀」。

其他網友則留言「上週道瓊漲啊」、「金融最後一棒」、「普天同慶啊 獨樂樂不如眾樂樂」、「夏天了，所以西瓜紅了」、「夏天的西瓜很甜」、「只有西瓜很強吧，從去年開始金融很常2、3%在漲跌的啊」、「景氣好才會繼續升息，所以升息對股市是大利多，未來經濟前景越來越好」。

還有人留言「熱錢還是很多，池子很混濁，現在還不好看清現在缺乏的是題材，不是資金」、「景氣好，降息不會太早來，高息情況維持一陣子，然後OCI不再QQ，自然噴」、「美國金融股噴出啊」、「早上出清40張西瓜，小賺800塊，以後不敢碰西瓜了」。

不少人討論新光金，有網友留言「西瓜-30%終於可以解套嗎」、「西瓜換老闆一定是超大利多啊」、「夏天吃西瓜剛好而已」、「西瓜就等股東會啊，把公司搞爛的那派要倒了現在還不進場」、「西瓜收成了」、「西瓜這麼快有定論了嗎，但一拉高就被瘋狂出貨」。