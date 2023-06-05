00713、0056、00878「存成飆股」漲贏大盤！專家：獲利了結將面臨3風險

大家應該都有發現一個特別的現象，今年幾乎檔檔高股息ETF都像是沾到了當前最火燙的「AI題材」，特別會漲，甚至超越了大盤的表現。

強勁的漲幅，使得我們不時看見「哎！本來要存股的，卻存到飆股」之類的無病呻吟，甚至開始有了「要不要先賣一趟」的聲音出現。

我們先來聊聊這些高股息ETF吧，事實上，它們還真的是沾到了AI題材。

自從NVIDIA執行長在3月下旬的公開演講上高喊「人工智慧的 IPhone時刻已經來臨」的那一刻起，不少「牛皮股」自此蛻變成「瘋牛」，頻頻衝擊台股漲幅排行。

這些牛皮股有幾個特色，像是過去股價波動不大，配息特別大方，過往業務主要圍繞在消費性電子、尤其是筆電上。

例如緯創（3231），今年以來漲了140％，這個數字差不多是過去6年的累積，可以說是漲1年抵6年。另外像是廣達（2382）、光寶科（2301），也都分別有75％、45％的漲幅。

這3檔股票有2個共通點，其一是他們近年來積極轉型，剛好搭上這輪AI浪潮，踩在出風口上；再來是他們同時也是高股息ETF的最愛。

像這張圖表我統整了今年表現最好的高股息ETF，在前10大成分股中幾乎都可以看到這幾檔股票的身影。

弄明白這些高息ETF上漲的原因後，下一個問題是，有沒有必要逢高獲利出場一趟？

我的看法是，相信會買進這些高股息ETF的投資人，大多是為了累積資產，而不是賺價差。如果因為股價的短期上漲就忍不住獲利了結，會面臨到幾個風險：

1. 賣掉後的股價繼續漲，這樣子心態肯定不好了，通常後續有高機率挑一個還在低檔，但是指數編制規則不是那麼理想的標的，這樣倒不如不要賣 2. 大家都希望高賣低買，問題什麼時候是低點？如果沒有一個清楚的回補邏輯，很容易發生抽出來的錢不知道如何運用，或是投入到其他屬性更波動的商品上，最後演變成「憑運氣賺來的錢、憑實力虧完。」 3. 更重要是，存股就是要領現金流，憑感覺賣光後面又要重新再存一遍，原來的現金流也斷了，還不如維持原來的計畫

所以AI來送禮，你就大方地收下吧，也不要去想什麼獲利了結或減碼停扣的問題，你的目的是累積資產，而不是抓漲停板。再來高股息ETF本身就是會持續調整成分股，某方面也是一種「獲利了結」，既然設計都已經這麼貼心了，就不用你來瞎操心了。

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