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他以為晚半年退休可爽領50萬 因勞退「舊制1規則」差點少領2百多萬

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勞退少領2百多萬…因「舊制一規則」！專家：他還以為晚半年退休能爽領50萬

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

YouTube頻道《艾倫的理財研究室》分享，跟公司政策做到退休，竟會少領200萬勞退

一位勞工原本預計跟隨公司政策，放半年帶薪長假加年終獎金總計「不工作可爽領50萬元」，且放完假之後就申請退休。看似一切完美，但卻會讓他少領了200多萬的勞退金？問題原來是出在舊制的計算方式，是採用「退休前半年」的平均薪資

以下為影音內容：

看懂公司的政策對自身權益的影響，這件事情從開始工作到退休都超級重要，很多勞工從青壯年一路工作到中老年，都是要屆齡退休的時候屢屢出現狀況。

像是被裁員、被換到低新的工作崗位，不然就是被公司的新政策掃到颱風尾；大多都是因為可能公司忽略掉一些影響，不然就是勞工不適任了但又不能亂辭退，只好給輕鬆一點的職缺或是讓勞工放長假，反則就要付出一筆金額不少的資遣費。

但這時屆時退休員工就很尷尬了，因為事實就是「真的該準備退休了」。

早半年申請退休 保住了200多萬退休金

此案例算特殊狀況，勞工弄清楚自己的退休金，之後確定除了每月領3萬2退休，還能領走大約535萬的勞工退休金；但如果沒弄清楚公司新政策的影響，繼續工作到他計畫的「65歲退休」，他的退休金最高就可能損失200多萬。

深入了解實際狀況：

案例是48年次的陳大哥，今年64歲，是在前國營事業服務的資深老員工，現在屬於民營，不過老員工的待遇不一定受公司影響，而這間公司的主要業務是屬於製造業。

陳大哥在這間公司服務將近40年，但由於近年公司生產設備太老舊，所以預計下一季會做大型設備檢修，預估整個施工期間，需要三至六個月。

施工期間員工也會被分配至其他單位，或是直接休帶薪假（但薪資不高的長假）。

陳大哥聽到這些消息時，想說未來最長可以放到帶薪長假最多到達半年，剛好休完假也達65歲退休，很完美。

由於到65歲退休，按照公式計算能領到的所有退休金：

1.每個月能領到33,855的勞保年金

2.「新制」勞退專戶累積到160萬左右，而「舊制」勞工退休金能領到375萬，加總共535萬

補充勞退舊制的簡易型公式：勞退舊制只有一次領，沒有月領可選，是按照退休前6個月的平均薪資，乘以「舊制勞退年資的基數」來計算，基數計算在1-15年是乘以2，第16年之後是乘1，最高45個基數

計算下來陳大哥總共有42.83個基數，再用退休前6個月薪資乘以基數，資料顯示新制勞退提撥級距87,600元，實際上他薪水可能比這數字還要更高，保守用87,600元計算，舊制可領375萬，總計新制+舊制能領到535萬元

這裡就可以發現公司新政策的影響，一旦陳大哥真的領了那半年的帶薪長假，還有按照過去公司核發年終獎金的標準，陳大哥至少能在預計65歲退休之前爽領近50萬元；但是勞退就可能少拿了200多萬。

但上述所說「勞退舊制」計算給付基準，是採計「退休前半年」的平均薪資，原本用87,600元計算的舊制勞退，恐可能變成用26,400元（最低基本薪資）計算，若是放了帶薪長假，陳大哥還默默覺得不工作還每月領2萬多元很開心。

按照26,400元計算舊制勞退年資，領到的舊制勞退金，就變成僅有113萬。

且舊制勞退制度無法像新制，有很多方便方式能查到勞退金價值，也就是說舊制勞退很容易被勞工遺漏掉；就很有可能真的陳大哥到65歲退休時，新制和舊制加起來只能領到280萬，還很感謝公司，完全不知道少領了

陳大哥提前退休 領走舊制加新制勞退535萬

最後，陳大哥提前按照勞基法第53條，自請退休規定，在開始放帶薪假以前向公司申請退休，提前領走這筆新舊制的勞退共535萬，也直接請領勞保年金月領32,930元

雖也有人提到，大公司都會有工會，如果相關的權益受損一定能討回。但是陳大哥基於考量，如果因為政策關係導致影響到勞退金額減少，且到時候都退休了還要花時間爭這些，想想現在退也不見得損失，就不用拿自己的退休金去賭一口氣了。

畢竟屆臨退休的人，必須保守考量財務，不必為了貪那些帶薪假期跟年終獎金，就拿退休金可能大幅降低的風險去賭。

一間公司執行任何一個新政策，有些影響很容易讓員工發現及時反映，然而有時政策帶來的直接好處太明顯，會因此沒注意到缺點的員工其實不少。

尤其是退休後才搞明白退休金的員工，事後還是要保護自身權益的，那不如一開始就學會看懂它，才能保護自己的權益不會損失。

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權，未經同意禁止取用轉載。

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