東元派發現金股利1.5元 朝配發率80%目標邁進

東元電機今（24）日舉辦股東常會，會中通過111年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元，連續第五年股利分配率成長。董事長邱純枝表示，經營團隊明確聚焦在機電系統、智慧能源、和空調與智慧生活三大事業，掌握節能減碳與產業電氣化新趨勢、發展南向新潛力市場、並以能源轉型新事業為目標，致力於延續營收成長，獲利攀高。

邱純枝表示，依據既定的「三年兩百億成長計畫」，111年營收與109年比較已成長逾131億，展望112年，可望仍有兩位數成長，達成三年營收成長兩百億的目標，穩健可期。而以111年營收來看， 全年營收583億1521萬元，與110年相較，成長 13.8 %；主要來自機電產品成長14.7%，及工程收入大幅成長43.1%。

營業利益方面，年增長34.9%。值得一提的是，111年度盈餘分派為每股配發1.5元，不但是連續五年成長，扣除金融商品評價損益差異後，與109年股利配發率比較，已提高15%達到約75%。本屆董事會將繼續朝向股利配發率提高到80%的目標努力，為股東創造更高的收益。