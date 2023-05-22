兩岸旅遊解封在即 山富亮燈漲停改寫新天價 觀光股齊步慶祝

「小兩會」本月有望啟動協商，激勵今（22）日觀光股走高，其中以山富（2743）表現最為亮眼，強勢攻上漲停121元，股價創下歷史新高，寒舍（2739）同樣強勢，盤中漲幅近9%，其餘五福（2745）、第一店（2706）、萬企（2701）等也都有不錯的表現

國台辦19日表示恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，針對此事觀光局表示，希望雙向同步開放，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」仍未解除，會待台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會，即是「小兩會」協商後才解除。

山富旅遊首季每股純益2.02元，受惠邊境解封商機，山富積極與航空公司預定各航點團體機位，隨著長榮航（2618）開闢歐洲新航線，推出各項優惠，7、8月的歐洲團售出近9成，今年華航將開闢歐洲新航點，山富暑假也推出各種強檔行程。

寒舍首季營收11.95億元，季增0.46%、年增47.31%，稅後淨利為0.82億元，年增125.8%，每股純益0.9元，創下近三年來單季新高；寒舍首季成長動能主要來自於尾牙春酒與大型外燴市場需求爆發及新拓點飯店品牌，關於前者寒舍表示，各館飯店接單量增，大型外燴也近乎全滿，達成率超過100％。婚宴市場也隨之受惠，各飯店皆已接到超過百場的婚宴訂單，平均桌數更較以往成長二至三成。

而新拓點飯店品牌部分，去年第2季開幕的寒居酒店為集團營運助攻，開幕迄今業績仍持續成長，並搭上時事話題推出的住宿專案，第1季開出亮眼成績平均住房率約七成、平均房價近5,000元。