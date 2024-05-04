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就市論勢／半導體、AI、原物料 有戲

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

觀察近周盤勢，市場聚焦美經濟就業數據及聯準會政策，聯準會最後決策利率按兵不動，雖無降息，但會後聲明也緩解市場對升息的擔憂，同時也對美國經濟與就業表現給予正面評價；台股雖也受美股影響走勢震盪，但整周來看持續走高，且包括電子、金融與傳產等族群都有表現。

投資建議

展望後市，預期半導體與AI硬體仍是台股電子股投資主軸，但需留意不論是AI伺服器供應鏈或半導體，在規格變動及復甦步調不一下，明辨公司競爭地位及產值提升，將是未來選股重點。

另一方面，中國大陸政府持續推出政策以期刺激經濟，景氣是否可順利落底，除影響全球總體經濟，也對原物料需求有重要影響。

整體來說，挑選具產業利基、供需有缺口及政策扶植方向類股，將是非電族群配置方向，也可伺機逢低布局基本面表現較佳者。

產業面，美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構，有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片等相關族群價值鏈，新架構採用小晶片互連架構，也有利先進封裝族群。

在IP/ASIC方面，雖遇到短暫獲利了結賣壓，長期來看，基本面沒有太大改變；車用半導體雖仍面臨庫存調整，但股價接近落底，可觀察復甦訊號。

投資操作上，由於近幾個月股市漲幅較大，盤勢波動加大，且隨來到第2季中，科技業進入淡季、營收動能不強，可伺機汰弱留強。

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