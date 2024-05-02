台股收盤重挫174.16點 光台積電等5檔就跌掉168點

台股5月開盤首日收在20,222.44點，下跌174.16點，跌幅0.85%；台積電（2330）最後一盤賣單達6,056張，股價收在772元，大跌18元，跌幅2.27%，影響大盤指數144點，加計台達電、鴻海、日月光投控、台塑化等的股價下跌，5檔個股合計跌掉168點。

台股2日20,360.67點開低後走低，權王台積電領跌，終場收在今日最低的20,222.44點，下跌174.16點，成交金額3,888.6億元；受美股科技股下跌影響，尤其是超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累台股AI股的表現，尤其是龍頭指標的台積電。

台積電周三ADR收黑，收盤下跌1.75%，以134.94美元收盤，台積電早盤以789元開低，股價再往下殺低，最後一盤爆量再拉低股價，終場收在今日最低的772元，下跌18元，影響大盤指數約144點，單日市值縮水4,668億元，降至20兆218億元。

台積電之外，台達電收309.5元，下跌11元，影響大盤指數約9點；鴻海收154元，下跌2元，影響大盤指數約9點；日月光投控144.5元，下跌3.5元，影響大盤指數約5點；台塑化收71.6元，下跌0.6元，影響大盤指數2點。