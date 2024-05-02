超微、美超微齊跌 台積電下探775元拖累大盤重挫逾百點

台股5月開盤首日，受美股科技股下跌影響，尤其是超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累2日台股AI股的表現，尤其龍頭指標台積電（2330），股價開低後失守5日線及月線，一度下滑至775元，下跌15元，跌幅1.89%，光是一檔台積電就影響大盤指數約120點。

美股周三僅道瓊工業指數收紅，其餘都是下挫，個股表現上，超微和美超微公布財報後，引爆投資人失望性賣壓造成股價重挫，超微重挫9%，美超微大跌14%，隨著費城半導體指數重挫超過3%，台積電ADR收黑，收盤下跌1.75%，以134.94美元收盤，換算並折合新台幣約為879.22元，

超微及美超微同步大跌，拖累今日台股AI股的表現，台積電以789元開出，下跌1元，股價開低後走低，同步失守5日線及月線，一度下滑至775元，大跌15元，拖累大盤指數表現。

台積電大跌，相關供應鏈也是下跌居多，弘塑（3131）開低一度翻紅，可惜賣壓仍重，股價再翻黑，家登（3680）、萬潤（6187）、中砂（1560）、漢唐（2404）等都是下挫走勢，三福化（4755）及勝一（1773）的跌幅都超過2%，旺矽（6223）也是大跌。

台股早盤以20,360.67點開低，一度下滑至20,237.62點，光是台積電下跌，就影響大盤指數約120點，另外，鴻海（2317）也是下跌的表現，以153.5元開出，一度下滑至152元，盤中跌幅約1%。