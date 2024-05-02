AI族群走弱 台股盤中跌逾150點回測5日線

儘管金融、營建類股有撐，但台積電引領人工智慧（AI）概念股下挫，台股盤中跌逾150點，回測5日線支撐。法人表示，台股前波反彈至20500點附近，逢壓拉回修正難免，預期短均線仍具支撐，後續觀察美股財報及台股法說會展望。

美國聯邦準備理事會（Fed）利率會議決議維持利率不變，美股震盪，AI科技股重挫，台股今天回檔修正回測5日線20220點；儘管金融有撐，盤中代表中小型股的櫃買指數漲幅收斂，大盤跌點仍超過百點。

到10時22分，加權指數最低20238.22點，下跌158.38點，跌幅0.77%，盤中成交值約新台幣1934億元；其中電子股跌1.25%，金融小漲0.33%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群跌1.4%，機電電機類股翻黑跌0.5%，建材營造類股漲2.8%，OTC指數小漲0.18%。股價超過千元的高價股力守「14千金」。

電子權值股漲跌互見，台積電盤中跌逾1.5%，鴻海跌逾2%，聯發科逆勢小漲，日月光投控跌3%，台達電跌近4%；AI概念股廣達、緯創盤中翻黑，緯穎跌2.5%，技嘉跌4%，重電股華城修正跌2%，士電跌近2%。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，美聯準會仍維持高利率政策，美股震盪，台股今天盤中下挫，主要反映美AI科技股下跌，包括超微（AMD）和美超微（Supermicro）財測未達市場預期高標，牽動台股今天包括AI和電子族群回檔修正，不過金融和傳產相對有撐。

展望台股後市，黃國偉表示，台股前波從19200點低檔反彈至20500點附近，逢壓拉回修正難免，預期短均線仍有支撐，後續觀察美股財報及台股法說會展望。