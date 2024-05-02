超微、美超微大跌拖累 AI 股表現 這幾檔千金 AI 股逆勢漲

美股周三僅道瓊工業指數收紅，其餘都是下挫，在個股表現中，超微（AMD）及美超微（Super Micro）同步大跌，拖累2日台股AI股的表現，不過，千金AI股卻是逆勢上漲的表現，股王世芯-KY（3661）、力旺（3529）、創意（3443）、祥碩（5269）、M31（6643）都是上漲的表現。

美國聯準會結束為期兩天的政策會議，一致決定將聯邦資金利率目標區間維持在5.25~5.50%不變，美股周三跌多漲少，道瓊工業指數上漲87.37點，漲幅0.23%，收37,903.29點；標普500指數下跌17.3點，跌幅0.34%，收5,018.39點；那斯達克指數下跌52.34點，跌幅0.33%，收15,605.48點；費城半導體指數下跌3.54%。

費半指數重挫，主受超微和美超微公布財報後，引爆投資人失望性賣壓，股價重挫的拖累，超微重挫9%，美超微大跌14%。

美股跌多漲少，台股今日以20,360.67點開出，下跌35.93點，指數開低後一度下滑至20,248.32點，盤中大跌近百點，AI股由台積電（2330）領跌，早盤以789元開出，下跌1元，盤中一度下滑至780元，下跌10元。

AI股表現上，緯創（3231）開低盤中企圖翻紅，緯穎（6669）下跌逾1%，仁寶（2324）、英業達（2356）、光寶科（2301）、技嘉（2376）、華碩（2357）、麗臺（2465）、勤誠（8210）等股都是下跌的表現；不過，千金AI股則是逆勢上漲，股王世芯-KY開高走高，盤中上漲逾1%；力旺開低後翻紅，盤中漲幅逾3%，表現強勢；創意、祥碩、M31也是上漲表現。