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兆豐投信00932及00690 年化配息率高達11.7%、11.3%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

全球金融市場震盪，台股大盤指數持續波動，面對今年5月仍有行情看俏機會，不妨趁勢用台股型ETF作為資產配置。兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932）及兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）皆於4月30日公告第一階段收益分配評價結果資訊，以4月30收盤價計算，00932配息0.52元、年化配息率11.7%，00690配息0.9元、年化配息率11.3%，這兩檔ETF基金除息交易日為5月16日，最後買進日為5月15日，預計收益分配發放日為6月17日，息收族可以掌握5月除息機會。

兆豐投信等權重三兄弟之中，老二就是兆豐永續高息等權，這是全臺首檔結合「永續、高股息、等權重」機制的ETF。本檔ETF採用國立臺北大學臺灣永續評鑑，精選出台灣永續評鑑排名中的優質企業，篩選出50檔成分股，為財務體質較穩健、股利率較高、產業動能較佳的題材，兼顧股利與報酬的投資雙優勢。

以00932所追蹤的指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」統計過去六年多，其指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17與臺灣50指數的1.10的表現，可見其指數增添ESG篩選因子後，提升高股息的空間外，亦相對適合偏好ESG永續投資，且期待能抵禦市場波動度、相對穩健領息的投資人。

另外，兆豐藍籌30聚焦篩選藍籌股題材中，相對符合財務指標、股利發放指標、財務體質穩健等的上市公司，再依股票市值由大到小排序，選取30檔成分股。根據目前金融市場波動及個股輪動頻繁之下，以00690所追蹤的指數為相對聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，有機會爭取優於台股大盤指數的行情契機。

兆豐投信進一步指出，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

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