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科技企業基本面動能轉強 留意非投資級債進場機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

根據EPFR最新統計至本月24日，過去一周包括投資級債與新興市場債券基金皆為資金淨流出，非投資級債券基金則有5億美元資金淨流入，為主要債券基金市場中動能較強者。

主要國家降息預期一再延後，原本今年年初聯準會（Fed）降息預期高達160基本點，但目前預期僅剩45基本點，英國及歐洲央行亦有類似情況。然因不同經濟位階，市場預期歐洲央行降息幅度將高於Fed。

由於美國金融條件寬鬆程度相當於Fed升息前水準，顯示即使Fed實際上並未降息，但金融市場早已呈現寬鬆狀態，且流動性充裕。加上企業基本面動能持續轉強，可留意非投資級債的進場機會。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，貨幣政策目前為止控制得宜，後續央行也將依據數據進行動態調整，目前總經及政策的基本情境仍對債市具一定支撐。此外，債券市場殖利率仍高，技術面顯示各年期債券處於超賣，在違約率維持在低於長期平均的水位之下，評價面仍具相當吸引力。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，科技企業基本面正處於復甦上升階段，且持續投資在科技技術研發及應用，預計科技債將會受益於產業提升帶來的利多，可關注科技非投資等級債券後市表現。

債券 降息

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