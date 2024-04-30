歷史高點能否進場、ETF舊不如新、美債ETF是送分題嗎？ 三大問題全解答

【文．游季婕、師慧君】

搞懂ETF最熱3大話題 打敗99%的散戶

在瞬息萬變的投資市場中，提升自己對任何事情的掌握度，是能否賺錢的關鍵之一。本期雜誌將解析3大熱門話題，幫助讀者在投資時做出最明智的決策！

小白想投資ETF最常碰到的難題：股市來到歷史高位，還能買嗎？

自從今（2024）年2月中大盤突破1萬8千點後，股價就不斷挑戰歷史新高，也吸引不少人想開始投資，不過相信在進入市場前，第1個難題就馬上出現在眼前，就是股市在歷史高位，還能買嗎？會不會一買就下跌？

答案是當然可以，因為等待股市下跌再去低接，根本是白費力氣。舉例來說，當股市向下修正時，沒有人知道會跌到什麼程度，假設大盤修正從2萬點下跌10%至1萬8千點，當1萬8千點時，你就會有信心買進嗎？

答案是沒有，因為你會認為還會再跌，接著大盤可能漲回1萬9千點，投資人高機率仍認為股市還沒回穩，要站穩2萬點才可以進場，最後當回到起跌點時，又覺得可能隨時會再下跌。投資股票真的不用那麼累，若相信自己挑的標的將隨時間不斷上漲，那就不該想太多，隨時都可以進場。

上述是針對長線投資，如果是短線或波段操作的投資人不是不能進場，但停損、停利單要設定得比任何時刻來得嚴謹，因為股市來到相對高檔，且先前漲勢那麼兇猛，即便現在市場隨便找個理由突然下跌回調，也都是合理的。

早期的高股息ETF多半僅以股利率為選股指標，但後期推出的高股息ETF納入了每股盈餘（EPS）、股東權益報酬率（ROE）、本益比、毛利率、營業利益率、負債比、夏普值等各種指標來選股，看似標準更為嚴格，但投資人須了解的是，這些ETF的選股池都是台股市值前200～300大的公司，而且利用上述指標篩選時，多半只是將表現最不好的10%～20%剔除，最終仍是以股利率來進行排序。

換句話說，加入新的選股因子，可以避免選到不賺錢或價格偏貴的公司，但因為選股池限縮、選股邏輯雷同，因此選來選去根本「換湯不換藥」。選擇已有穩定配息的舊ETF，會是更務實的做法。

另外要提醒，募集期間投信公司所公布的成分股與上市後的實際成分股通常有落差，為了「吃豆腐」而買進成分股或舊ETF，有可能反而吃到「臭豆腐」。

美國聯準會（Fed）在2023年中停止升息，並且給出今年會降3碼（1碼為0.25%）的預期，使得不少投資人紛紛將資金轉入長天期美債，希望能賺到降息帶來的資本利得。沒想到，4月中以來卻出現延後降息，甚至將繼續升息的聲音，嚇到許多美債ETF投資人，賺美債價差似乎沒有想像中容易，該怎麼辦？

其實買進美債並不是送分題，許多人近期之所以要投資美債，是因為預期Fed今年會降息，理所當然地認為到時候殖利率會跟著基準利率一起下降，可以賺到一定的資本利得，但上述這段話成立與否，取決於Fed是否會降2、3碼以上，而這件事發生的機率緊貼著美國經濟狀況，因此以下提出3個經濟情境來做分析。

情境1

經濟好，股市會帶來更多的報酬。這裡的經濟好，是指好到今年接近或超過不會降息的程度，若美國經濟成長率（GDP）和個人消費支出物價指數（PCE）的年增率，維持今年初以來的向上趨勢或沒有下降，使得今年真的降息幅度小於1碼，那中長天期債券價格勢必會再往下跌，屆時可能是個不錯的入場點。

當這情況發生時，美債上漲和Fed降息時間點自然會往後延，且股市在經濟強勁的支撐下，高機率會持續上漲，若認為這個情境發生機率最高，那麼現在增加美債部位、減少股票部位，非明智之舉。

情境2

經濟維持現狀、降息3碼，美債不是好選擇。根據目前Fed 3月的經濟預測顯示，今年有機會降3碼，這樣的預期給予許多投資人有底氣去認為，現在買長天期美債能搭上降息順風車，獲得不少的資本利得，但這樣的想法明顯忽略了市場情緒的影響，也搞混了短天期和中長天期美債的基本觀念。

中長天期美債並非完全反映現在的基準利率，短天期才是，短天期利率貼緊基準利率，像現在（4月16日）的利率區間位於5.25%～5.5%，而6個月期的美債約為5.38%，至於2年期則是4.95%，約已反映降2碼的預期。

即便真的降3碼，債券價格再上漲空間也有限，反而短天期的利率在降息發生時一定會下降，但存續期間太短，若價格有所上漲，因漲幅有限，通常投資人也不會覺得自己有賺到。

情境3

經濟衰退，這是買美債真正能賺到價差的情況。回顧過去，降息時間點幾乎都是發生黑天鵝事件或經濟嚴重衰退之際，像是2000年網路泡沫、2007年房市泡沫、2020年疫情爆發期間，也因為沒有人料想得到這些事情的發生，降息當然會造成美債價格飆漲，因此若想靠美債賺一波的投資人，只能祈禱黑天鵝事件發生，否則要有持有10幾年才能回本的心理準備。

綜合上述3種情境，可以發現只有當經濟衰退時，買美債才真的有利可圖，而這在今年或明年發生的機率很小，因此現在並非適合為了賺價差而投資美債的時機。

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