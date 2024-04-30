特斯拉突破中國自駕障礙 台廠概念股同慶 這六檔紛紛攻上漲停

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經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

馬斯克28日突訪中國大陸，為特斯拉（Tesla）排除輔助駕駛系統進入中國大陸市場的兩道關鍵障礙，特斯拉昨日股價大漲15%，而過去五天大漲超過3成，帶動台廠相關概念股表現強勢，其中定穎投控（3715）、康普（4739）、美琪瑪（4721）、長園科（8038）、怡利電（2497）、車王電（1533）等多檔攻上漲停。

外界關注北京行後，他先前稱的全自動駕駛（FSD，Full-Self Driving）何時會在大陸落地。根據中國基金報報導，特斯拉中國29日回應稱，「目前具體時間不好說，但預估是快了。」

彭博資訊等外媒引述知情人士報導，特斯拉將在地圖和導航功能方面和百度加強合作，讓全自動輔助駕駛（FSD）功能得以引進中國大陸。此外，特斯拉也通過大陸汽車數據安全檢測，有助於緩和對資安和隱私方面的疑慮。

值得注意的是，就在馬斯克與李強會面之後，中汽協在當天通告，特斯拉通過了與數據安全相關的關鍵測試。特斯拉中國對此也證實，目前大陸各地對特斯拉的使用限制陸續取消。該突破也被認為，為FSD在大陸落地掃清障礙。

特斯拉第1季財報乏善可陳，獲利年比腰斬，營收減幅為2012年來最大，庫存季比幾乎倍增，毛利率降至17.4%，但市場解讀認為利空出盡，且執行長馬斯克表示將提前推出一款更平價車款。

法人分析，特斯拉新平台車款推出將部分消除市場對2025年成長性的擔憂，接下來須持續觀察公司的執行能力，預計2024電動車銷量為180萬量，年增長幅度約為持平；2025年則達223萬輛，年增幅24%。

特斯拉

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