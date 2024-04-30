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彭博：外資4月撤出台股50億美元 半年來最多

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台北股市3月時氣勢如虹，3月21日首度收盤站上2萬點。 （本報系資料庫）
台北股市3月時氣勢如虹，3月21日首度收盤站上2萬點。 （本報系資料庫）

彭博資訊彙整的資料顯示，外資4月來截至29日收盤已從台股撤出49億美元，4月外流金額將為六個月來最大，原因可能是投資人擔心，這波由人工智慧（AI）所帶動的漲勢可能觸及短期頂點。

占權重逾30%的台積電（2330）下修晶片市場展望，且美國利率預料將維持在高水準更久，交易員衡量台股價位是否合理，使台股過去幾個月來的上攻之勢動能開始減弱，4月迄今的漲幅不到1%，遠不如2月和3月的至少6%。

景順資產駐新加坡策略師David Chao說：「我們看到投資人從AI、台股及美股等過於擁擠的交易，收回或是重新平衡投資部位，轉向中國等其他吸引力更高的市場。」他說，台股價位已高於韓股，純以估值基礎來看，他寧可選擇南韓股票。

台股目前已預估獲利計算的本益比超過17.5倍，高於五年均值的15倍。台積電以獲利預測計算的本益比近19倍，也高於南韓三星電子的14倍。

由於台灣主宰全球晶片供應鏈，台股表現與全球科技景氣循環密切相關。台積電下修市場展望後，台積電選擇權交易便持續與空頭人士搏鬥，但若美股科技七雄財報正向的話，或許有助反轉市場情緒。

摩根大通研究主管Gokul Hariharan就表示，「我們相信我們仍處於多年科技景氣上行的初期階段，所以，亞洲與台灣的科技股還有相當的獲利成長空間」，「因此，我們認為最近的修正更偏向是景氣周期中間的調整」。

台積電 台股

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