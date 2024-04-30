快訊

首波梅雨鋒面深夜接近 彭啟明示警：驚見1千公里閃電列車

大學生出國念雙聯直接就業 她獲美半導體大廠聘約有2秘訣

台中6歲童突無生命跡象…父一早發現急求助送醫後不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰金寶遭列注意股 今召開股東大會、外界關注最新市況

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
泰金寶總經理鄒孔訓。記者吳康瑋／攝影
泰金寶總經理鄒孔訓。記者吳康瑋／攝影

金仁寶集團旗下電子製造服務供應商泰金寶-DR（9105）受惠多角化經營有成，近日股價走勢強勁，昨日漲逾2.28%，吸引投資人關注，不過也因前一個營業日臺灣存託憑證兩地收盤價溢價達76.38 % ，且終場收盤價為近6個交易日以來最高股價，而遭到主管機關列為「注意股票」，後續表現備受市場關注。

泰金寶-DR昨日以3.54元開出後，獲買盤青睞、大舉進駐，買氣強勁帶動股價持續上攻，盤中一度衝上3.63元，終場漲幅稍為收斂，收在3.59元，而泰金寶為金仁寶集團旗下EMS廠，不僅是泰國最大的電子製造服務公司，2001年更在地完成上市，自創立以來走過30個年頭，擁有豐富的製造經驗，旗下產品質量及先進自動化製造服務，享有盛譽。

據了解，泰金寶作為集團內負責佈局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶（2312）第一個規模化的海外生產據點，也是泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。

對此，泰金寶-DR 今日將召開2024年度股東大會，會議方式將以線上會議的方式來進行，而直播會議地點將設於旗下泰國Samut Sakhon工廠內，而今年泰金寶除了也將進行董事改選外，同時也將討論「提撥法定盈餘公積及股利發放核准」等議案。展望未來，公司日前透露，今年除持續開發更多新的高階產品客源，並預估於Q2、Q3時，將有至少3座新廠啟用，外界看好未來發展。

泰國 泰金寶

延伸閱讀

輔導納管工廠塞車？ 中市府：增審查人力今年可望八成

除世衛大會外 薛瑞元：今年也爭取參與大流行公約

李強見了馬斯克後 陸公告特斯拉數據安全均符合規定

工廠火災頻傳…新北經發局推消防改善計畫 最高補助22萬元

相關新聞

台股開盤小漲後翻黑 早盤一度越過20,500點 台積電開高2元

台股30日開盤指數為20,508.48點，上漲12.96點。台積電（2330）開盤價為797元，上漲2元。

泰金寶遭列注意股 今召開股東大會、外界關注最新市況

金仁寶集團旗下電子製造服務供應商泰金寶-DR（9105）受惠多角化經營有成，近日股價走勢強勁，昨日漲逾2.28%，吸引投...

家碩、巧新…新股抽籤又來了！這檔抽中有望賺逾9萬…賺紅包別錯過「限時3天」

台股上市櫃新股紅包來囉！週二(4/30)有兩檔開放股民試手氣，分別為家碩(6953)、巧新(1563)，將在5/13分別掛牌上櫃及上市，其中家碩以4/26收盤價314元計算，幸運中籤的投資人，一張有機會現賺97200元！

謝金河說特斯拉今年注定「風不調、雨不順」！ 專家：股價從140到逼近200美元

23日當時特斯拉（$TSLA）股價逼近140美元，而就在29日傳出 Elon Musk 拜訪北京，FSD可望在中國落地的消息後，特斯拉股價已逼近 200 美元大關距離謝金河發文還不到一週。

雍智手機晶片、ASIC、網通等訂單強勁 全年獲利拚新猷

晶圓探針卡及測試板廠雍智（6683）受惠手機晶片、ASIC、車用、網通等新開案強勁增加，為雍智接下來的營運吞大補丸，法人...

緯穎遭列注意股 六日高低價差達200元、本益比逾34倍

伺服器ODM廠緯穎（6669）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所29日公布，緯穎因股價在近六個營業日的起迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。