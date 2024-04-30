泰金寶遭列注意股 今召開股東大會、外界關注最新市況

金仁寶集團旗下電子製造服務供應商泰金寶-DR（9105）受惠多角化經營有成，近日股價走勢強勁，昨日漲逾2.28%，吸引投資人關注，不過也因前一個營業日臺灣存託憑證兩地收盤價溢價達76.38 % ，且終場收盤價為近6個交易日以來最高股價，而遭到主管機關列為「注意股票」，後續表現備受市場關注。

泰金寶-DR昨日以3.54元開出後，獲買盤青睞、大舉進駐，買氣強勁帶動股價持續上攻，盤中一度衝上3.63元，終場漲幅稍為收斂，收在3.59元，而泰金寶為金仁寶集團旗下EMS廠，不僅是泰國最大的電子製造服務公司，2001年更在地完成上市，自創立以來走過30個年頭，擁有豐富的製造經驗，旗下產品質量及先進自動化製造服務，享有盛譽。

據了解，泰金寶作為集團內負責佈局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶（2312）第一個規模化的海外生產據點，也是泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已佔整體的六成之多。

對此，泰金寶-DR 今日將召開2024年度股東大會，會議方式將以線上會議的方式來進行，而直播會議地點將設於旗下泰國Samut Sakhon工廠內，而今年泰金寶除了也將進行董事改選外，同時也將討論「提撥法定盈餘公積及股利發放核准」等議案。展望未來，公司日前透露，今年除持續開發更多新的高階產品客源，並預估於Q2、Q3時，將有至少3座新廠啟用，外界看好未來發展。