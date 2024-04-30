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謝金河說特斯拉今年注定「風不調、雨不順」！ 專家：股價從140到逼近200美元

聯合新聞網／ 邏輯投資
特斯拉上漲15.31%，在掃清中國全自動駕駛技術的關鍵障礙後，為市場提供了上漲動力。美聯社
特斯拉上漲15.31%，在掃清中國全自動駕駛技術的關鍵障礙後，為市場提供了上漲動力。美聯社

4月23日雜誌刊載謝金河專文，內容指特斯拉「大勢已去」，即便 Elon Musk 跪地求饒，恐怕也找不到藥方。他的電視節目還提到特斯拉早在2017年就已經種下「衰亡」的種子，而2024年注定是特斯拉「風不調、雨不順」的一年。

23日當時特斯拉（$TSLA）股價逼近140美元，而就在29日傳出 Elon Musk 拜訪北京FSD可望在中國落地的消息後，特斯拉股價已逼近 200 美元大關距離謝金河發文還不到一週。

商場是瞬息萬變的，而基本面投資人最忌諱的就是看跌喊跌，看漲喊漲，因為市場交易的是「未來」，但若你只會根據當下的資訊思考，自然你的投資成績就容易落在後段班。

另外市場上充斥各類資訊，不乏來源自名人或網紅的見解，但其中對投資有幫助的通常不多，特別要避開的是帶有「意識形態」的資訊，這是因為這類資訊曝光的目的，並不是要幫助你做更好的投資決策，有更多是基於流量或宣傳的考量，因此倘若你自始就選錯資訊，自然你的投資成績也很難亮眼。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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