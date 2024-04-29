股利雙高族 領漲抗跌

台股震盪劇烈，指數力守20,100點關卡；現階段市場聚焦股利政策，聯發科、聯詠、漢唐、汎德永業、王品、晶華、長榮等「雙高」族群，因股息大方、殖利率高，有望躍居盤面領漲抗跌指標。

近幾年來，全球資本市場潮流轉變為拿股票不如拿現金，即便行情多空無法掌控，若能配發一定水準現金股息，仍可享有比定存利率高的報酬率。

台新投顧副總黃文清表示，股東會旺季登場，近期上市櫃公司相繼公布股息配發狀況，加上近年來高配息趨勢受到青睞，預估今年股息大方、殖利率高個股，將是除權息行情焦點。

統計已公布股利政策上市櫃個股中，有17檔個股現金股息達5元以上、現金股息殖利率超過5%，且近五個交易日股價相對強勢，電子分布在半導體、光電、電子零組件等，傳產集中在汽車、營建、航運、觀光、金融等。

觀察現金股息，聯發科、聯詠、新普、漢唐、汎德永業、王品、晶華、永信建、聖暉*、朋億*、瑞儀、長榮等，都超過10元；雄獅、泰銘、創見、台郡、元大期等，現金股息也都超過5元。

至於現金股息殖利率，泰銘、永信建、王品、元大期等，超過6%；其他包括汎德永業、聯發科、創見、長榮、台郡、聯詠、雄獅、漢唐、瑞儀、晶華、聖暉*、新普、朋億*等，現金股息殖利率都在5%以上。