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台股歷次單日大跌逾600點 投信：迎來正報酬機率高

中央社／ 台北22日電
台股19日開盤就摜破2萬點大關，盤中一度下探19291.88點，崩跌逾千點。中央社
台股19日開盤就摜破2萬點大關，盤中一度下探19291.88點，崩跌逾千點。中央社

台股19日上演黑色星期五，盤中一度暴跌千點，終場大跌774.08點，寫下歷史最大單日跌點紀錄，引發投資人恐慌。不過投信統計，歷年大盤單日大跌600點以上，之後迎來正報酬機率高。

投信統計，自2000年以來，大盤單日大跌600點以上共有5次，包括2020年1月30日下跌696.97點或5.75%、2021年5月12日下跌680.76點或4.11%、2018年10月11日下跌660.72點或6.31%、2021年5月11日下跌652.48點或3.79%，和2000年3月13日下跌617.65點或6.55%。

觀察之後1週、1個月、1季，和半年的台股平均表現，分別上漲0.01%、4.98%、1.41%和4.26%，而且正報酬機會都超過6成，其中1個月後和半年後勝率更達到8成。

法人分析，現階段台股雖然震盪，但後市不悲觀，從歷史經驗來看，過去台股大跌之後，雖然短線波動加大，但中長線走勢將趨穩。

群益馬拉松基金經理人陳沅易分析，台股因降息延後、中東戰事等因素，造成指數、籌碼、評價回檔修正，不過景氣燈號維持綠燈，新ETF募集也帶來新資金動能。觀察後市，可特別留意5、6月高股息ETF將大換股，殖利率高且尚未被選入的標的，有機會成為新的吸金焦點。

台股 高股息

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