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四外資看大立光：第1季毛利率下滑符合預期 第2季起將好轉

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）法說會後，多家外資證券紛紛發布報告指出，大立光第1季淡季財報不佳符合或略低於預期，但仍看好第2季起可望好轉，加上股價評價有吸引力，大都給予「買進」或「優於大盤」評等，目標價最高為3,500元。

瑞銀證券認為大立光第1季的毛利率將是谷底，將大立光今年預估獲利上調7%，以反映第1季的匯兌收益，對於2025年及2026年的預估獲利則維持不變。以大立光2025年的預估獲利來推算，瑞銀給予21倍的本益比，目標價維持在3,500元，重申「買進」。

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的報告指出，大立光第1季毛利率下滑符合預期，可望是毛利率谷底，投資人可以把握在毛利率谷底的進場機會。第2季起隨著產能利用率提高及良率改善，大立光毛利率將復甦，全年毛利率可望達到或超過50%。

大摩指出，大立光4月及5月出貨水準可能與3月差不多，但由於去年同期基期低，因此仍可望有不錯的年成長率；下半年的出貨展望優，因為有更多較大尺寸及較高端的新產品。大摩對大立光維持「優於大盤」評等，重申目標價3,250元，在外資法人中僅次於瑞銀的3,500元。

花旗證券指出，大立光第2季營收預估與第1季差不多，但第3季營收可望季增36%，主要受惠於下半年進入新的產品周期及潛望鏡頭普及率提高。雖然需求沒有太大起色，但規格升級的趨勢仍在，因此對大立光維持「買進」評等及目標價3,060元。

野村證券指出，大立光管理階層對第2季出貨仍趨於保守，但野村認為，大立光未來兩年仍將受惠於華為及蘋果的規格升級，因此對大立光評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由2,910元下修至2,815元。

大摩 大立光 毛利率

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