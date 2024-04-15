資金湧入軍工股 這檔玻陶股盤中亮燈漲停

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，雖然伊朗14日暗示，這可能是一次性攻擊，不過美國已調動軍艦，防範伊朗可能對以色列發動直接攻擊。軍事衝突帶動軍工股強漲，亞航、雷虎、中光電均大漲超過8%，其中玻陶股中的和成（1810）也搭上軍工題材，股價盤中強鎖漲停至19元。

伊朗攻擊以色列後，聯合國安全理事會於台灣時間15日清晨4時，緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱無意加劇區域局勢升溫，乃是別無選擇的自我防衛，在社群媒體X發文稱「這件事算到此為止」，但如以色列再有錯誤動作，伊朗將採取嚴厲回應。

中東危機升溫帶動軍工股股價點火走強，其中和成漲勢強勁，和成積極切入具有高附加價值的精密陶瓷、複合材料等產品，如氧化鋯瓷塊、抗彈陶瓷板，以及碳纖維相關產品。和成指出，和成有參與國內軍方的標案，如碳纖維即用在無人機上，下一波軍工產品的出貨將落在2024年下半年。

和成去年全年營收48.71億元，年減26%，稅後淨利1,934萬元，較2022年的1.57億元銳減，主因是前一批軍工訂單已在2022年全數完成交貨，而2023年無相關產品出貨挹注，因此去年 EPS 也僅有0.06元，較2022年的0.46元減少許多。和成今年第一季營收回升，累計營收11.32億，年增2.98%。