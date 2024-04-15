快訊

追蹤「創意私房」不法資金！ 跨國區塊鏈金融犯罪調查

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

資金湧入軍工股 這檔玻陶股盤中亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，雖然伊朗14日暗示，這可能是一次性攻擊，不過美國已調動軍艦，防範伊朗可能對以色列發動直接攻擊。軍事衝突帶動軍工股強漲，亞航、雷虎、中光電均大漲超過8%，其中玻陶股中的和成（1810）也搭上軍工題材，股價盤中強鎖漲停至19元。

伊朗攻擊以色列後，聯合國安全理事會於台灣時間15日清晨4時，緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱無意加劇區域局勢升溫，乃是別無選擇的自我防衛，在社群媒體X發文稱「這件事算到此為止」，但如以色列再有錯誤動作，伊朗將採取嚴厲回應。

中東危機升溫帶動軍工股股價點火走強，其中和成漲勢強勁，和成積極切入具有高附加價值的精密陶瓷、複合材料等產品，如氧化鋯瓷塊、抗彈陶瓷板，以及碳纖維相關產品。和成指出，和成有參與國內軍方的標案，如碳纖維即用在無人機上，下一波軍工產品的出貨將落在2024年下半年。

和成去年全年營收48.71億元，年減26%，稅後淨利1,934萬元，較2022年的1.57億元銳減，主因是前一批軍工訂單已在2022年全數完成交貨，而2023年無相關產品出貨挹注，因此去年 EPS 也僅有0.06元，較2022年的0.46元減少許多。和成今年第一季營收回升，累計營收11.32億，年增2.98%。

以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗攻擊以色列 吳釗燮：在以、在伊台人目前皆平安

吳釗燮：以色列200名及伊朗20名僑民 安全無虞

整理包／伊朗史上首次空襲以色列！ 衝突始末、全球影響、最新進展一次看

伊朗襲擊以色列安理會急商 聯合國秘書長要求克制

相關新聞

大盤盤中大跌逾百點 電纜卻逆勢上衝 大亞創30年新高

伊朗13日晚間對以色列發動攻擊，中東危機升高，美股四大指數上周五皆下挫，拖累台股15日開低，並一度大跌至20,523.2...

台積電領跌權值股下挫 光這4檔就拖累大盤指數約150點

中東危機升高，美股四大指數上周收跌，台股15日開低重挫，一度下滑至20,457點，盤中大跌逾200點，台積電（2330）...

中東危機升高 軍工股逆勢上漲、這幾檔漲勢飆悍

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，不過，99%攻擊都遭攔截，並無傷亡，中東危機升高，台股1...

台股創高追還是回檔買？專家：選擇標的比時點更重要

全球股市龍抬頭，台股亦展現飛龍在天的氣勢，屢創新高並直逼2萬1千點，然而近期美國非農與 CPI 數據過熱均影響市場對聯準...

資金湧入軍工股 這檔玻陶股盤中亮燈漲停

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，雖然伊朗14日暗示，這可能是一次性攻擊，不過美國已調動軍...

被錢香醒 這檔高息 ETF 受益人平均每人入帳近7,000元

群益台灣精選高息 ETF（00919）15日發放第四次配息，受益人一醒來戶頭就多了配息收入，可說是一早被錢香醒；據了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。