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一周熱門零股／鴻海交易量 衝上第一

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一周零股交易 圖／經濟日報提供
近一周零股交易 圖／經濟日報提供

美國3月消費者物價指數（CPI）、核心CPI年增率雙雙高於市場預期，通膨數據連續三個月高於預估，可能導致聯準會將降息推遲到7月或更晚，近期通膨黏著，台股昨（12）日開高後震盪，指數小幅下跌收市，本周無任何個股及ETF擠進新增零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：鴻海（2317）、台積電、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、元大美債20年、元大高股息、廣達、緯創，十檔標的交易量273萬至614萬股不等。

其中上周排行第三的鴻海，擠進本周交易量第一名，上周成交量冠軍元大台灣價值高息則掉到本周第六名。鴻海第1季營收1.32兆元，季減28.5%，年減9.6%，符合該公司在先前法說會揭露的展望預期，雲端網路產品拉貨動能慢慢浮現。

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