三大法人賣超90.31億元 外資投信加碼重電股

台股今天平盤震盪，終場小跌16.65點，收在20736.57點，仍守穩所有均線之上，加計盤後交易成交值為新台幣4797億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人今天合計賣超台股新台幣90.31億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超74.02億元，為連續3天賣超；自營商今天賣超23.55億元，僅本土投信買超7.26億元，三大法人合計賣超90.31億元。

在個股方面，外資今天買超第1名為誠美材，買超2萬6276張；買超第2、3名分別是大同2萬4791張及燿華2萬2704張。

值得注意的是，外資今天買超排行榜前10名個股中，包括大同、大亞、東元、亞力，泛電機股就占4檔；另外，本土投信今天買超第2名為大亞，買超3829張，也屬電纜電機族群。今天重電股成為台股盤面最強勢族群，大亞、華城、士電、中興電、亞力股價全面亮燈漲停。

國泰證期顧問部經理蔡明翰觀察，近期台股強者恆強，包括台積電、重電族群、綠能族群等成為盤面焦點。

他分析，影響今年股市最重要有兩股力量，一是基本面持續回升，二是期待聯準會（Fed）降息帶來資金面寬鬆。現在看起來，市場經過前兩年庫存整理後，多數公司今年基本面表現優於預期；至於資金面，由於經濟數據強勁，減低聯準會快速降息的迫切性，進度不如預期。

目前看來，資金面因素的影響正持續降弱，台積電4月18日將舉行法人說明會，成為台股最重要的觀察重點；美股下週也將進入財報週，基本面可望持續支撐驅動台股。