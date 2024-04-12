重電股強力發威卻未獲共鳴 權值股不給力 台股跌16點收20,736點

台股12日多頭由重電類股領軍，華城（1519）等多檔亮燈漲停，但台積電（2330）等權值股不給力，終場指數收盤下跌16.65點，收盤指數20,736.57點，成交量4,784.33億元。

今日成交金額大且上漲者有：中興電（1513）、亞力（1514）、士電（1503）、華城、大亞（1609）均亮燈漲停，大同（2371）、東元（1504）也呈強勢；此外，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、文曄（3036）、美時（1795）、耀華（2367）、群聯（8299）、威盛（2388）、旺矽（6223）及力旺（3529）也強。金額大卻走勢疲軟者有廣達（2382）、世芯-KY（3661）、宏碁（2353）、保瑞（6472）、聯發科（2454）、創意（3443）、勤誠（8210）、祥碩（5269）及智邦（2345）等股。

第一金投顧表示，近期美股已經下跌到關鍵的頸線位置，主要指數回測月、季線，台股靠著台積電及鴻海持續上攻，但其餘中小型個股有拉回壓力，短線資金聚集在 AI、台積電、鴻海、綠能，其餘個股紛紛回檔，倘若手上持股跌破重要支撐、月季線，建議嚴格停損，降低持股壓力，等待盤面止穩後重新布局。加權指數仍沿著五日線上漲，第2季選股重點在於 AI、台積電、COWOS 設備、奧運、AI PC等可以來回操作，而蘋果、電動車，以及大部分傳產如塑化、鋼鐵、水泥仍然需要時間整理，雖然位置低，但產業仍然處於低迷狀況。

低基期的傳產比較有機會於下半年補漲，目前仍需要等待籌碼沉澱及景氣上升循環的效果傳遞到傳產上。第2季績優的有績優 IC 設計、半導體、設備股、AI 組裝、PC&NB、散熱、夏季奧運題材的衣服、整理已久有回檔的績優個股等，皆可以伺機留意、來回操作。