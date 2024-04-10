遊戲股王鈊象3月自結稅前 EPS 大賺6.52元

遊戲股王鈊象（3293）10日公告3月自結損益，稅前淨利9.2億元，稅前EPS為6.52元，創歷史新高；累計今年首季稅前EPS為17.68元，創歷史新高。

鈊象3月營收14.71億元，月增5.4%、年增31.8%，單月營收首度突破14億元，累計首季營收41.77億元，季增10.2%、年增25.7%，單月、單季營收雙雙寫下歷史新高。

若以鈊象上月營收結構來看，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機的營收占比分別為44%、50%及6%。

鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，因此毛利率也有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。

鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，因此提前於今年初就開始貢獻營收，且估計下半年歐洲貢獻的比重會比上半年更多。