和迅營收／第1季1,956萬元、年增240％ 創歷年同期新高

和迅（6986）公布3月營收為679萬元，較2月營收237萬元增加187％，較去年同期營收370萬元成長84％，累計今年第1季營收為1,956萬元，較去年同期的576萬元成長240％。

和迅表示，受惠於CDMO業務在原有客戶保持穩健需求下，挹注公司第1季營收良好表現，惟第1季遇春節長假、工作天數較少，以及屬與客戶重新議約的傳統淡季，整體營收成長增速放緩，然以第1季CDMO細胞製劑及客戶委託開發服務來看，業務的比重分別為35％及58％，其中，外泌體(Exosome)業績自2023年底起逐步提升，主要來自和迅開發之外泌體近期取得國際INCI（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients）認證後，海外日本與東南亞(地區)等的客戶訂單需求與詢問度不斷，亦是堆高公司第一季營收表現以及整體在手訂單金額的主要動力來源。

近年來全球生技市場掀起熱潮的外泌體，近日獲得衛福部通過允許來自人體細胞的外泌體做為化妝品原料，成為全世界第五個開放人源外泌體在醫美市場的國家；此外，衛福部醫藥品查驗中心(CDE)近期也草擬外泌體製造與管制指導原則，助力未來生技業者搶攻全球新藥及疫苗千億市場商機，然綜觀目前國內業者推出的外泌體多以動物作為萃取來源，生物相容性相對於人體萃取的外泌體弱，且亦有功能性限制與安全性問題，因此，台灣如今已是「有條件開放人源外泌體」國家，將有望在全世界生技產業占有一席重要地位。

和迅所開發的臍帶間質幹細胞來源外泌體，係由符合國際ICH規範臍帶間質幹細胞庫所分泌出的外泌體，具有促進膠原蛋白增生、抗老化等能力，且驗證無皮膚刺激性、眼睛刺激性而具高度安全性，除了用在美妝保養品原料外，亦能用於新藥開發上，具有免疫調節、再生修復或藥物載體等功能，目前已有多個客戶合作外泌體CDMO開發醫美與化妝品等相關應用，也因得益於廣泛的治療商機與開發範疇，帶動客戶因應海外市場拓展需求，進而對於和迅之外泌體委託製造的訂單大幅增加，不僅持續創造公司與客戶一同跨足海外市場拓展的契機，也是奠定和支持和迅臍帶間質幹細胞治療心血管疾病新藥研發的良好基礎。

展望2024年，和迅對於未來營運成長深具信心。在新藥研發方面，和迅正持續推進針對心血管進行臍帶間質幹細胞臨床試驗，目前已與台北知名醫學中心齊步開始收案中，有機會最快於今年收案完畢，另一方面，公司也秉持『研發創造業務收入，業務收入支持研發』獨特的商業模式，持續拓展CDMO業務的新訂單，並看好外泌體業務在取得國際INC認證與台灣法規的開放下，可隨時與客戶共同申請合作產品上市，加上在外泌體與各類細胞製劑產能全開下，齊步推升公司2024年整體營運並維持倍數成長的亮麗營運表現。