台聚集團營收／3月69.12億元、月增年減 台達化表現佳
台聚（1304）集團旗下四大上市公司9日公布3月營收，單月合計營收達69.12億元，月增15.08%、年減11.4%。其中以台達化（1309）表現最佳，而受到EVA市況震盪，亞聚（1308）3月營收唯一呈現月減，而華夏（1305）第1季營收年減23.1%衰退最多。
由於ABS、PS市況續強，台達化3月營收13.59億元，月增25.36%、年減2%；前三月累計營收37.9億元、年增6.0%。
中國大陸補貼太陽發電政策推遲下，影響光伏型EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）需求、報價，台聚3月營收40.86億元，月增14.38%、年減13.7%；累計前三月營收120.24億元、年減8.7%。
亞聚3月營收4.86億元，月減2.01%、年減11.4%；累計前三月營收15.61億元、年減0.5%。
PVC（聚氯乙烯）農曆年後出貨轉強，華夏3月營收9.81億元，月增14.87%、年減15.6%；累計前三月營收29.04億元，年減23.1%。
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