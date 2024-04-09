投資級與新興市場債券基金資金呈淨流入

美國持續釋出的數據顯示通膨仍較預期為高，不過也提高經濟軟著陸的希望，債市資金走向分歧。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級與新興市場債券基金迎來資金淨流入；若從2024年初統計至今來看，包括投資級與非投資級債券基金皆為資金淨流入，新興市場債券基金則為淨流出狀態。

觀察全球主要債券資產，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，從2024年初至今，除美國10年期公債與投資級債指數外，多數債券指數走揚，其中又以非投資級債表現較佳，包括全球、歐美與新興市場非投資級債從年初至今有1-3%不等漲幅；從殖利率來看，截至3月底止，新興市場非投資級債近期殖利率來到8%，其餘如美國與全球非投資級債也都有7%以上水準，為債市中殖利率相對較佳者。

謝佳伶表示，市場今年以來持續修正對聯準會降息幅度的期待。對聯準會來說，包括薪資、就業與消費等數據應為今年的重點觀察指標，故也應持續留意相關數據。不過因美國年底總統大選在即，在政策上仍有機會以包括降息、放緩縮減資產負債表等作為對經濟與股匯市帶來利多。

謝佳伶表示，若進入降息，殖利率曲線應會轉趨陡峭，不過10年期債券利率易受包括市場情緒、經濟數據、避險需求、交易需求與通膨預期和發債等因素影響，波動較大不易掌握、較適合做為交易部位，短天期利率相較之下則主要跟隨聯準會的利率變動、穩定性相對較高。

謝佳伶表示，隨著當前殖利率仍在相對高點，且市場受各式因子牽動不時出現波動，此時債券投資仍應以收益率為主要報酬來源，同時降低波動，而短年期債券因存續期較短，有望降低受到市場利率變化帶來的風險與波動；與此同時，投資時若可藉由紮實的基本面與信用分析，加上聚焦大型且次級市場流通佳的美國發行非投資級債，便有望降低利率、信用與流動性風險，在追求收益報酬的同時也致力於資本保護的目標。