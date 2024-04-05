聚陽3月營收月、年雙增 法人看好全年營運展望
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聚陽（1477）公布3月營收為年增11.9%、月增14.7%，法人機構表示，聚陽隨孟加拉新廠預計今年底完工、並考慮前往薩爾瓦多設廠，就近供應北美市場，加上美系客戶訂單可望回溫下，今年營運可望維持成長。
群益、台新投顧指出，隨著工作天數增加及客戶需求維持成長，帶動聚陽3月營收順利增加。聚陽孟加拉新廠預計在2024年底完工，明年開始營運，聚陽並考慮前往薩爾瓦多設廠，可就近供應北美市場。
成衣廠紛紛前往東南亞、中東、中南美等地設廠生產，主要考量生產成本及分散生產地風險二個原因，只要生產管理可跟得上步調，分散生產風險都對公司有利。
展望未來，聚陽持續擴增產能，印尼廠預計今年將再擴增產能約五成，孟加拉廠也預計2025年投產，集團持續增加東南亞的產能布局，且預期2024年在新產能投產及美系客戶訂單可望回溫之下，營運可望維持成長。
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