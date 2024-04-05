聚陽3月營收月、年雙增 法人看好全年營運展望

雖然市場對於聯準會降息時程仍有雜音，但今年貨幣政策走向寬鬆的趨勢不變，有助提高股市評價空間。主計處上修台灣今年的經濟成長率預估至3.43%，景氣持續復甦。受惠高速運算及人工智慧等新興科技應用發展，電子相關產品需求回溫，使台灣外需與投資可望恢復成長動能。另外，今年科技新產品持續問世，也有機會刺激疲弱已久的終端需求回升。資金面及基本面雙利多，使台股短線高檔震盪後，長線仍有望逐步走揚。

2024-04-04 23:55