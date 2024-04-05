快訊

獨／4G吃到飽配手機超殺優惠 iPhone 15便宜1萬1、這款砍1萬6 擁「通關密語」再送小禮

人夫渴求「一男二女」多人運動！見妻挑選對象驚呆…崩潰仍硬上

國家級警報響！中午12時50分花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

聚陽3月營收月、年雙增 法人看好全年營運展望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

聚陽（1477）公布3月營收為年增11.9%、月增14.7%，法人機構表示，聚陽隨孟加拉新廠預計今年底完工、並考慮前往薩爾瓦多設廠，就近供應北美市場，加上美系客戶訂單可望回溫下，今年營運可望維持成長。

群益、台新投顧指出，隨著工作天數增加及客戶需求維持成長，帶動聚陽3月營收順利增加。聚陽孟加拉新廠預計在2024年底完工，明年開始營運，聚陽並考慮前往薩爾瓦多設廠，可就近供應北美市場。

成衣廠紛紛前往東南亞、中東、中南美等地設廠生產，主要考量生產成本及分散生產地風險二個原因，只要生產管理可跟得上步調，分散生產風險都對公司有利。

展望未來，聚陽持續擴增產能，印尼廠預計今年將再擴增產能約五成，孟加拉廠也預計2025年投產，集團持續增加東南亞的產能布局，且預期2024年在新產能投產及美系客戶訂單可望回溫之下，營運可望維持成長。

聚陽

延伸閱讀

藥華藥營收／3月5.6億元、年增六成 今年將控管支出衝刺獲利

3月台灣氣候重點回顧 氣象署：冷暖交替 雨量偏少

鴻海加碼墨國 擴產AI伺服器…就近供應美系客戶

廣州商業地產 3月成交量環比大增

相關新聞

股市懼高症？法人：「多重資產」穩健配置

隨著經濟和降息的樂觀情緒與對人工智慧商機的熱衷相結合，美股三大指數於今年第1季全面收紅。回顧今年以來，指標標普500 ...

連假過後資金聚光 台股1,380億活水來了

台股繼3月高股息ETF助攻創高後，4月又有新資金潮，將於清明節後湧現，包括台積電等67家上市櫃公司，11日起至4月底陸續...

台股強、台幣弱 第2季恐持續

台股大盤指數漲破兩萬點後維持高檔震盪格局，台幣匯率卻逆勢貶破卅二元，匯銀主管認為，國內股匯「各走各路」情況恐將延續至第二...

上市櫃44檔除息 四成殖利率逾4%

上市櫃公司近日陸續除權息，依目前已公告資料，下周至4月底預計有44檔隆重登場，其中，大約四成股息殖利率逾4%水準，順達、...

量價齊揚族 續航力強

台股近日延續驚驚漲走勢，雖然清明連假前買盤觀望，但仍有達運（6120）、保瑞、閎康等吸引法人買盤進駐，呈現量價齊揚格局，...

就市論勢／折疊機供應鏈 亮點

雖然市場對於聯準會降息時程仍有雜音，但今年貨幣政策走向寬鬆的趨勢不變，有助提高股市評價空間。主計處上修台灣今年的經濟成長率預估至3.43%，景氣持續復甦。受惠高速運算及人工智慧等新興科技應用發展，電子相關產品需求回溫，使台灣外需與投資可望恢復成長動能。另外，今年科技新產品持續問世，也有機會刺激疲弱已久的終端需求回升。資金面及基本面雙利多，使台股短線高檔震盪後，長線仍有望逐步走揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。