00940出手攔阻！力抗外資大魔王 投信單日大買超238億元

眾所期待的台灣巨型ETF元大台灣價值高息（00940）出手了，及時攔阻外資大賣超。據證交所統計28日三大法人進出，外資賣超237.63億元、投信買超238.18 億元、自營商小賣2.6億元，合計賣超2.05億元。

市場高度期待募集1752億元的00940建倉推升台股，但本周來遲遲未見明顯蹤影，終於在今天可以明顯看到00940進場跡象，投信法人今天買超金額放大至237.63億元，改寫投信買超史上第二高，僅次於3月19日的278.93億元，當天普遍被視為00940進場首日。不過，元大投信這段期間持續保持低調，不談新ETF布局策略。

台股今天受到台積電（2330）股價下跌拖累走弱，不過，鴻家軍、廣達（2382）等氣勢如虹，鴻海（2317）盤中一度衝達157元，創2008年8月以來的高點，終場收155.5元，上漲7元，漲幅4.71%；權王台積電終場下跌10元，收769元，聯發科（2454）下跌5元，終場收1160元。集中市場指數終場下跌53.57點，收20146.55點，成交量增至4,425億元。