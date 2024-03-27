國防、航太概念股早盤走強 jpp-KY 直攻漲停

國防、航太概念股27日早盤集體走強，尤其jpp-KY（5284）領頭直攻漲停，其他還包括雷虎（8033）、亞航（2630）、寶一（8222）、千附精密（6829）、晟田（4541）、龍德造船（6753）等，盤中皆有3%-5%的漲幅。

jpp-KY 目前股價已站上所有均線以上，長期均線已形成多頭排列，不過5日線仍遭月線反壓，且價位相當接近，後續若多頭量能持續兩條均線則有望黃金交叉，目前KD指標向上翻揚，不過在 MACD 指標上，DEF 柱狀體仍為負值、但 DIF 與 MACD 線皆在水平軸之上，顯示目前為漲多回檔格局，留意前波高點為今年3月7日的239.5元。

展望2024年，法人分析，jpp-KY 的航太維修業務不確定性較高，不過至2025 年維修業務將好轉，散熱冷熱歧管亦將大幅放量。其中，TAOBIN 飲料機出貨與 B100機架規格轉換所帶來潛在 AI Server 訂單，以及與賽峰之新合作，均有望帶動業務進一步成長。