快訊

龍邦入主泰山不到一年又提改選 這次目的不是經營權？

汪小菲正式切割大S！「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防、航太概念股早盤走強 jpp-KY 直攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

國防、航太概念股27日早盤集體走強，尤其jpp-KY（5284）領頭直攻漲停，其他還包括雷虎（8033）、亞航（2630）、寶一（8222）、千附精密（6829）、晟田（4541）、龍德造船（6753）等，盤中皆有3%-5%的漲幅。

jpp-KY 目前股價已站上所有均線以上，長期均線已形成多頭排列，不過5日線仍遭月線反壓，且價位相當接近，後續若多頭量能持續兩條均線則有望黃金交叉，目前KD指標向上翻揚，不過在 MACD 指標上，DEF 柱狀體仍為負值、但 DIF 與 MACD 線皆在水平軸之上，顯示目前為漲多回檔格局，留意前波高點為今年3月7日的239.5元。

展望2024年，法人分析，jpp-KY 的航太維修業務不確定性較高，不過至2025 年維修業務將好轉，散熱冷熱歧管亦將大幅放量。其中，TAOBIN 飲料機出貨與 B100機架規格轉換所帶來潛在 AI Server 訂單，以及與賽峰之新合作，均有望帶動業務進一步成長。

延伸閱讀

北部大體老師分布不均 醫學院出奇招爭遺體「還有公道價」

日修訂致命武器出口準則 新世代戰機可賣出國 但不考慮台灣

賴清德南下訪視國軍：過去8年讓世界看見守護國家決心

快交接了！賴清德上緊發條 今啟動國防訪視、開始參與軍談

相關新聞

高股息ETF熱潮可能才剛開始…還有多檔將募集？ 女子：資金回流若不去股市就是炒高房價

台灣房市的漲幅、股市的熱潮，目前已經有這麼多資金在市場上尋找去處。更不要說下半年如果美國開始降息之後，台美利差減少，資金返回亞洲的機率又會更高，那麼勢必要有更多可以替代的金融產品出現，不然就是炒高房價而已。

國防、航太概念股早盤走強 jpp-KY 直攻漲停

國防、航太概念股27日早盤集體走強，尤其jpp-KY（5284）領頭直攻漲停，其他還包括雷虎（8033）、亞航（2630...

降息將至 美投資級債有潛利

美國聯準會（Fed）3月一如預期，將利率政策按兵不動，最新的利率點陣圖維持今年降息3碼的預測，隨著降息循環接近，債市多頭...

台股開盤上漲31點續守2萬點 台積電漲3元開785元

台股27日開盤指數為20,158.07點，上漲31.58點。台積電（2330）開盤價為785元，上漲3元。

消費者信心下滑美股收低 法人：台股籌碼中性偏空

投資人等待本週將公布的美國重要通膨數據，以推敲美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策走向，美股收低。法人表示，台股籌碼面仍...

AI 無疑是投資主旋律 法人：科技基金長線報酬佳

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，雖然最近的通膨數據高於預期，但「並未真正改變通膨正在緩步降溫的整體趨勢」，此番言論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。