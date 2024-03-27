降息將至 美投資級債有潛利

美國聯準會（Fed）3月一如預期，將利率政策按兵不動，最新的利率點陣圖維持今年降息3碼的預測，隨著降息循環接近，債市多頭令市場期待。投信法人表示，目前台股位階已來到相對高位，而美國高利率環境將邁入尾聲，可以將部分資金轉向配置在評級相對高的投資級債券，以掌握債市息利雙收契機。

永豐10年A公司債 ETF 經理人周彥名表示，永豐美國10年A公司債 ETF（00936B）聚焦在在美國發行的美元計價公司債，信用評級為A級投資等級，且流通在外餘額達10億美元，債券距離到期日須大於10年，發行尚未超過五年的債券，以全面參與美元A級公司債券市場的投資機會。

前十大債券發行公司皆為國際知名大廠，如社群平台龍頭 Meta、美國銀行巨擘富國銀行集團（Wells Fargo &Company）、美國半導體大廠英特爾（Intel）、美國金融巨頭美國銀行（Bank of America Corp）等。

周彥名指出，依過往經驗，升息過後，債券違約風險容易升高，但美國投資級債的發行企業，財務體質相對健康，違約率相對低，因此建議優先布局信用評級較佳的投資等級債券。此外，選擇存續期間相對長的債券，在啟動降息後，長天期債券的資本利空間相對較大。