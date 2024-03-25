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華城現7字頭天價！股價超車台積電 法人分析：產能將再擴大

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
華城電機工廠工作狀況。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
華城電機工廠工作狀況。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

無視處置壓力，華城（1519）25日再次上衝漲停，收785元，出現7字頭天價，股價超車台積電（2330）780元。法人分析，隨著2024年海外變壓器需求持續強勁與產能擴張，預估華城2024年營收增速達30.8%，而華城在手訂單能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單。

法人指出，變壓器進口需求將自今年起往後三年逐步增加，2023年到2027年美國變壓器進口需求年複合成長率將達10%，2027年有望來到需求高峰，2027年後進口需求將為2023年之1.5倍。法人認為，由於美國變壓器供不應求，未來三年變壓器廠的交貨訂單價格也有望逐年拉高，帶動變壓器台廠毛利率上升。

變壓器價格上，根據美國政府責任署（GAO）2023年8月調查報告，去年2月電力業者採購的配電變壓器訂單價格已為2020年的四到五倍，進一步參考國際變壓器同業HD Hyundai Electric（韓）之美國訂單，230kV、115kV大型變壓器及配電等級之亭置式變壓器的訂單價格，達台電相同等級變壓器之標案價格的四到五倍。

而華城在手訂單能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單，且產能將再擴大，預計今年產能可提高三至四成，外銷比重有望擴大至四成以上。

法人上調華城12個月內目標價至850元，相當於2025年預估每股純益（EPS）約24元的35倍，維持「增加持股」評等。

美國 華城

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