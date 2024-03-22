台股開盤上漲32點續創高 台積電漲4元開788元

台股今（22）日開盤指數為20,232.06點，上漲32.97點。台積電（2330）開盤價為788元，上漲4元。

群益投顧表示，台美股市多頭架構未變，加上ETF資金潮及政策撐盤力道未歇，日KD再次金叉，未爆量(6千億)下跌前無礙多頭。操作以政策題材(重電)、護盤權值(鴻金積)、AI相關(伺服器、散熱、矽光子)、半導體設備為主。。

操作題材可留意：

1. 留意本週GTC及AI2擴散效應─3月18至21日輝達GTC大會、3月18至22日美銀亞太科技論壇(AI2)，預估今年GTC六亮點：有利台積電(4奈新品)、台達電及光寶(電源管理)、聯發科(與輝達合作車用)、散熱(雙鴻、奇鋐)、組裝(緯創、和碩、廣達、英業達)、記憶體(群聯等)可望受惠。

2.半導體可望持續成長，挹注供應鏈營收─IDC預估，今年全球半導體營收可望回升至6,302億美元、成長20%，明年成長14.4%。台積電規劃嘉義設兩座先進封裝廠在今年5月動；另力成、京元電、日月光、世芯-KY切入台積電供應鏈,有利半導體族群及設備廠(辛耘、漢唐、弘塑、盟立、萬潤、中砂)。

周四（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,781.37點，上漲269.24點、漲幅0.68%，S&P500指數上漲0.32%，那斯達克指數上漲0.2%，費半指數上漲2.29%。台積電ADR勁揚近2%，收盤報每股139.45美元，換算並折合台幣後為每股888.74元，較台北交易股票溢價率為13.36%。日月光上漲逾1%。

美光科技收盤跳漲逾14%，盤中觸及歷史高點，此前美光公布上季意外轉虧為盈，且發布的本季營收財測高於預期。博通大漲5.6%，此前TD Cowen將其股票評級上調至「表現優於大盤」。輝達（Nvidia）漲逾1%，也為市場帶來重大提振。

三大法人周四集中市場合計買超356.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超183.6億元，投信買超111.7億元，自營商（自行買賣）買超55.2億元，自營商（避險）買超6.2億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.83億元偏多部位，自營商則布局0.12億元偏空部位。外資小幅加碼偏多部位至0.98億元，由於金流包含未實現損益，指數大漲下自營商偏多部位小減，顯示其應有進行大額獲利了結，但仍維持基本偏多水位，整體金流偏多看待。選擇權未平倉部分，3月W4週選賣權最大未平倉上升800點至19,800點，買權最大未平倉上升200點至20,500點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅反手5,621口多單，日盤則大幅加碼5,349口多單，未平倉淨多單翻多至7,083口；十大特定法人大幅反手4,505口多單至499口。3月期貨結算後，外資轉向大幅反手做多，籌碼顯著強多。十大特法則將空單清零，未平倉部位回歸零軸，碼由偏空轉為中性偏多。

外資於3月合約結算後顯著翻多、自營商選擇權贏家籌碼偏多部位仍在，外資開始回補未壓結算而賣超的現貨下，整體籌碼有利支撐台股維持上漲格局2023年5月17日與2024年2月21日兩結算日自營商選擇權顯著由空轉多後，後續台指皆展開千點以上的大漲行情，後續觀察歷史經驗能否再次複製。