快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散熱熄火？ 奇鋐法說澆冷水 盤中股價重挫跌停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股今日開高走低，午盤於平盤附近震盪，其中散熱族群拉回整理，奇鋐重挫跌停，健策盤中下跌逾7%，協禧、元山、雙鴻等皆下跌超過半根停板。股市示意圖／聯合報系資料庫
台股今日開高走低，午盤於平盤附近震盪，其中散熱族群拉回整理，奇鋐重挫跌停，健策盤中下跌逾7%，協禧、元山、雙鴻等皆下跌超過半根停板。股市示意圖／聯合報系資料庫

台股今（14）日開高走低，午盤於平盤附近震盪，其中散熱族群拉回整理，奇鋐（3017）重挫跌停，健策（3653）盤中下跌逾7%，協禧（3071）、元山（6275）、雙鴻（3324）等皆下跌超過半根停板。

市場期望台廠散熱可以吃到AI大單，不過奇鋐董事長沈慶行昨日法說會坦言，現在液冷散熱產品只有「美國公司」大量出貨，台灣散熱廠都只在「起跑線」而已，引發市場失望性賣壓。

奇鋐去年全年營收591.94億元，年增5.6%；稅後純益53.04億元，比2022年大幅成長27.4%，換算每股純益14.11元，續創歷史新高，奇鋐對於今年展望持續樂觀。

展望今年，奇鋐董事長沈慶行今天出席法說會時樂觀表示，今年第1季公司營運優於預期，淡季不淡；第2季AI客戶去化零組件庫存，但車用等整體需求增加，整體表現會與第1季持平，下半年營運動能則會增強。

關於液冷散熱沈慶行指出，液冷產品大量出貨要等明年，奇鋐的水冷板已有先行者優勢，包括機櫃、風扇、Pump等都能自製，浸沒式技術則還在研究階段。

台股早盤以19,920.63點開出，盤中最高一度達19,995.51點，低點曾翻黑至19,775.5點，以類股表現來說，傳產股表現較強，其中金融、電纜、紡織等呈現上漲，而電子通路、航運、電子設備等則是較為弱勢。

台股 奇鋐

延伸閱讀

奇鋐2023每股賺14.11元創新高 看今年持續樂觀

奇鋐、雙鴻 四檔吸睛

台積電、奇鋐 買長天期

首評台股散熱雙雄 里昂指需求強大：奇鋐最受惠、雙鴻上漲空間受限

相關新聞

ETF申購爆熱潮 央行總裁楊金龍首度示警「小心這個效應」

從半年配到季配，再發展到月配，指數股票型基金（ETF）成為國內投資人熱門投資標的，其中又以號召「高息型」最受歡迎，近期兩...

半導體興櫃新兵報到 印能科技股價衝上1435元

先進製程解決方案大廠印能科技（7734）今（14）日以參考價489元登錄興櫃，受惠先進封裝長期發展，市場資金積極搶進，推...

電纜股也熱！大山盤中漲停鎖死 大亞爆量漲幅近3%

重電股華城（1519）今（14）日盤中大漲衝破600元，電器電纜股大山（1615）也向上衝高，股價盤中亮燈鎖死，華新（1...

散熱熄火？ 奇鋐法說澆冷水 盤中股價重挫跌停

台股今（14）日開高走低，午盤於平盤附近震盪，其中散熱族群拉回整理，奇鋐（3017）重挫跌停，健策（3653）盤中下跌逾...

AI概念股熄火金融撐盤 台股平盤附近震盪

美股多數收黑，台股高檔震盪，盤中指數一度下探19775.5點，跌逾153點，隨後買盤進駐翻紅，與2萬點僅一步之遙；台積電...

開發金爆量上衝 擠下台企銀成今日最夯股

今台股由金融股扮演多頭要角，台企銀（2834）因股利利多爆量衝漲停鎖死，排隊買單超過10萬張，開發金（2883）雖尚未發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。