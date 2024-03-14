散熱熄火？ 奇鋐法說澆冷水 盤中股價重挫跌停

台股今（14）日開高走低，午盤於平盤附近震盪，其中散熱族群拉回整理，奇鋐（3017）重挫跌停，健策（3653）盤中下跌逾7%，協禧（3071）、元山（6275）、雙鴻（3324）等皆下跌超過半根停板。

市場期望台廠散熱可以吃到AI大單，不過奇鋐董事長沈慶行昨日法說會坦言，現在液冷散熱產品只有「美國公司」大量出貨，台灣散熱廠都只在「起跑線」而已，引發市場失望性賣壓。

奇鋐去年全年營收591.94億元，年增5.6%；稅後純益53.04億元，比2022年大幅成長27.4%，換算每股純益14.11元，續創歷史新高，奇鋐對於今年展望持續樂觀。

展望今年，奇鋐董事長沈慶行今天出席法說會時樂觀表示，今年第1季公司營運優於預期，淡季不淡；第2季AI客戶去化零組件庫存，但車用等整體需求增加，整體表現會與第1季持平，下半年營運動能則會增強。

關於液冷散熱沈慶行指出，液冷產品大量出貨要等明年，奇鋐的水冷板已有先行者優勢，包括機櫃、風扇、Pump等都能自製，浸沒式技術則還在研究階段。

台股早盤以19,920.63點開出，盤中最高一度達19,995.51點，低點曾翻黑至19,775.5點，以類股表現來說，傳產股表現較強，其中金融、電纜、紡織等呈現上漲，而電子通路、航運、電子設備等則是較為弱勢。